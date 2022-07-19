【英揆之爭】辛偉誠黨魁選舉繼續領先 料穩成最終兩強

英國保守黨黨魁選舉展開第3輪投票，繼續淘汰得票最少候選人。下議院外交事務委員會主席董勤達得票最低宣布出局，他未公布轉為支持何人。前財相辛偉誠繼續領先，距離確保最終兩強席位只差5票支持，而且票數與其他候選人拉開差距。

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周一（18日）舉行的第3輪投票中，董勤達（Tom Tugendhat）僅取31票，成為本輪淘汰者。辛偉誠（Rishi Sunak）得票依然最高，較次輪增加14票，共115票。貿易政策國務大臣莫佩琳票數（Penny Mordaunt）不增反減，但仍然排第二。

現任外相卓慧思（Liz Truss）再獲7名國會議員黨友支持，以71票位居第3。前女性平等部國務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）票數亦增加不少，獲58票避免被淘汰。

由於現階段黨魁選舉只限黨內國會議員投票，按現時保守黨持有358席計算，只需取得120票即可確保最終兩強其中一席。辛偉誠現時只差5席便擠身最後兩強，其餘3人的票數有明顯差距。

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以第3輪投票結果估計，下輪過後可能是巴登諾克被淘汰。屆時，卓慧思與莫佩琳如何爭取支持，將決定辛偉誠在最終投票時面對的對手。亦有國會議員透露，雖然黨內支持卓慧思成為最終兩強之一的聲音不少，但莫佩琳及巴登諾克陣營仍未放棄。

第4輪投票結果將在當地時間周二下午（19日）出爐，原定3強同日晚會出席電視辯論，但因卓慧思與辛偉誠退出取消。最後3名候選人周三（20日）將再淘汰一人，定出9月5日最終投票的對陣組合。

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責任編輯：吳漢培