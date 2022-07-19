【英揆之爭】辛偉誠料穩入最後對決 巴登諾克出局（第二版）

英國保守黨黨魁選舉展開第3輪及第4輪投票，下議院外交事務委員會主席董勤達及前女性平等部國務大臣巴登諾克得票最低先後出局。前財相辛偉誠繼續領先，距離確保最終兩強席位只差2票支持，但領先優勢大幅收窄。

（第二版更新第4輪結果）

【英揆之爭】第二場辯論 辛偉誠被逼問應否加強與華貿易 【下一頁】

周二（19日）舉行的第4輪投票中，巴登諾克（Kemi Badenoch）獲59票，僅較第3輪增加1票，得票最少遭淘汰。

辛偉誠（Rishi Sunak）得票依然最高，較次輪增加3票，共118票。貿易政策國務大臣莫佩琳票數（Penny Mordaunt）仍然排第二，得票急增10張至92票。現任外相卓慧思（Liz Truss）再獲15名國會議員黨友支持，以86票位居第3。

由於現階段黨魁選舉只限黨內國會議員投票，按現時保守黨持有358席計算，只需取得120票即可確保最終兩強其中一席。辛偉誠現時只差2席便擠身最後兩強，其餘2人的票數仍有一定差距。

周一（18日）舉行的第3輪投票中，董勤達（Tom Tugendhat）僅取31票，成為本輪淘汰者。

【英揆之爭】首場辯論批約翰遜唔誠實 董勤達民調跑出 【下一頁】

巴登諾克被淘汰後，卓慧思與莫佩琳如何爭取支持，將決定辛偉誠在最終投票時面對的對手。有國會議員透露，雖然黨內支持卓慧思成為最終兩強之一的聲音不少，但莫佩琳陣營仍未放棄。

最後3名候選人周三（20日）將再淘汰一人，定出9月5日最終投票的對陣組合。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培、嚴智勇