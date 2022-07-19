▲ 【字節跳動】TikTok進行全球重組、裁減歐美員工 內部擴張計劃也停止

美國科技新聞網站Wired引述消息報道，字節跳動旗下短視頻平台抖音海外版TikTok周一開始進行重組，並會裁減部分職位，涉及美國、歐盟及英國的員工，同時停止內部擴張計劃。

報道引述消息稱，部分歐洲員工被告知他們的工作崗位面臨風險，未來數周將收到人力資源部的談話邀請。有英國僱員被警告，一些部門可能有裁員。美國亦有員工收到通知，表示其崗位將被裁掉。

TikTok在中國以外最早聘用的其中一個高級管理層David Ortiz在LinkedIn上宣布，他將離開公司，因為其職位在一個大規模重組計劃中已被取消。

報道指TikTok總裁員人數少於100人

報道又指，TikTok是次裁員是針對管理層認為對公司貢獻不大的個人及團隊，而且總裁員人數少於100人。

TikTok發言人回應報道時沒有否認裁員。TikTok早前曾指，公司在美國及歐洲員工至少1萬人。

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