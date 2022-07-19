▲ 【TWTR】全球首富馬斯克傳計劃反訴Twitter 試圖取消440億美元收購協議

全球首富、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）剎停440億美元收購Twitter（美：TWTR）計劃，其後Twitter正式起訴馬斯克以迫令馬斯克完成收購交易，雙方的法律戰正式啟動。有外電引述消息人士指，馬斯克計劃未來數天內向Twitter 提起反訴訟，試圖取消交易協議。

消息人士指，馬斯克的律師正試圖說服特拉華州衡平法院（Delaware Chancery Court）法官給予他們更多時間和權力在 Twitter 上收集有關假帳號機器人的信息。

曠日持久法律戰或讓馬斯克有更多籌碼重新談判Twitter收購價

從上周二 Twitter 正式提起訴訟後，馬斯克有 20 天時間提出自己的反訴。 報道分析指，曠日持久法律戰也可能拖累Twitter 股價，讓馬斯克有更多的籌碼來重新談判 Twitter 的收購價格。

Twitter上周指責馬斯克試圖「破壞公司，擾亂其運營，破壞股東價值，然後走人」。Twitter 希望法院迫使馬斯克以每股 54.20 美元的價格收購 Twitter，而馬斯克則辯稱，他可以終止交易，因為 Twitter 未能提供有關該網站上虛假賬戶的足夠信息。

Twitter 訴訟第一次聽證會周二（19日）舉行

Twitter 訴訟的第一次聽證會定於周二（19日）舉行，屆時特拉華州衡平法院院長 Kathaleen McCormick 預計將處理 Twitter 提出加快審判的請求。

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