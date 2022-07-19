華潤電力（00836）見反彈 是追是沽話你知 股市 10:22 2022/07/19 分享： 分享： 華潤電力 （00836） 近期由高位17.58元回落，周一（18日）見反彈2.6%，集團公布6月份附屬電廠售電量按年增長0.3%，是否股價現轉機？現價應追還是沽？ （ 速睇點選 11：00 – 15：20） 記得收看今集：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼 更多精彩節目， 即click： 【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？ 【ET開市直擊】港股能否收復兩萬一？Tesla周三業績前瞻速睇 【ET財智Talk】油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股2次探底？分注撈底怎部署 2022/07/18 港股2次探底？分注撈底怎部署 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 2022/07/18 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 內地GDP參考性有多大 中港股市面對甚麼問題 2022/07/18 內地GDP參考性有多大 中港股市面對甚麼問題 監管vs雨過天青？阿里巴巴（9988）100元會否再穿？ 2022/07/18 監管vs雨過天青？阿里巴巴（9988）100元會否再穿？ 內房股仲有冇得炒？3類內房股前景＋止蝕策略 2022/07/18 內房股仲有冇得炒？3類內房股前景＋止蝕策略 你可能感興趣 港股2次探底？分注撈底怎部署 14:05 2022/07/18 港股2次探底？分注撈底怎部署 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 14:04 2022/07/18 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 內地GDP參考性有多大 中港股市面對甚麼問題 14:04 2022/07/18 內地GDP參考性有多大 中港股市面對甚麼問題 最新專欄文章 更多 建行(0939)股息近9厘 內房危機會否影響財息兼收？ 2022/07/18 建行(0939)股息近9厘 內房危機會否影響財息兼收？ 落後汽車股可追？ 建議及買入策略 2022/07/18 落後汽車股可追？ 建議及買入策略 內房股仲有冇得炒？3類內房股前景＋止蝕策略 2022/07/18 內房股仲有冇得炒？3類內房股前景＋止蝕策略 港股2次探底？分注撈底怎部署 2022/07/18 港股2次探底？分注撈底怎部署 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 2022/07/18 20000點支持力度有多大？下半年恒指上落區間甚闊 撈貨 上升空間 大行報告 服務 恒生指數 恒生中國企業指數 技術分析 圓底 目標價 通脹