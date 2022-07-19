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華潤電力（00836）見反彈 是追是沽話你知

股市 10:22 2022/07/19

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華潤電力 （00836） 近期由高位17.58元回落，周一（18日）見反彈2.6%，集團公布6月份附屬電廠售電量按年增長0.3%，是否股價現轉機？現價應追還是沽？   （ 速睇點選 11：00 – 15：20）

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