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【中概股】愛奇藝與抖音達成合作、開啟長短視頻平台合作新模式　惟騰訊否認與快手達成戰略合作（第二版）

股市 12:54 2022/07/19

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【中概股】愛奇藝與抖音達成合作　開啟長短視頻平台合作新模式

抖音與愛奇藝（美：IQ）公布，就長視頻內容的二次創作與推廣方面展開探索達成合作。愛奇藝將向抖音授權其內容資產中擁有信息網絡傳播權及轉授權的長視頻內容，包括「迷霧劇場」在內的優質劇目，作短視頻創作。

至於抖音旗下抖音、西瓜視頻、今日頭條等平台用戶將可對愛奇藝作品作二次創作。愛奇藝及抖音在解說、混剪、拆條等短視頻二創形態已作具體約定，將共同推動長短視頻內容知識產權的規範使用。

抖音指，希望藉愛奇藝授權版權作品，為創作者提供更大創作空間與靈感，以創作者的才華與潛力賦予長視頻更多價值，讓更多人看到愛奇藝的優秀影視作品。而影視內容一直是用戶在線消費的重要品類。抖音與愛奇藝一致認為，這次合作將是推動影視內容知識產權使用規範化的重要一步，實現長短視頻平台共贏，對長短視頻創作者和消費者均具重要意義。

騰訊否認與快手達成戰略合作

此外，早前有傳騰訊 （00700） 旗下騰訊視頻與快手 （01024） 亦將達成長視頻二次創作戰略合作，甚至估計官方很快也會宣布消息，可是，及後騰訊視頻澄清此乃謠言，為不實報導。

（第二版加入騰訊否認與快手達成戰略合作）

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美股 知識產權 中國概念股 抖音 愛奇藝（美：IQ）

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