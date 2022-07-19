▲ 【中美貿易戰】美國財政部長耶倫：冀終結對中國稀土、太陽能電池板等依賴

有外電指，美國財政部長耶倫表示，美國希望終結對中國稀土、太陽能電池板及其他關鍵商品的「過度依賴」，以防止面臨中國像對其他國家那樣切斷供應。周一晚上抵達首爾的耶倫稱，正在推動與韓國和其他值得信賴的盟友加強貿易聯繫，以提高供應鏈的彈性並避免地緣政治對任何可能操控影響。

耶倫在前往首爾的途中接受采訪時稱：「有彈性的供應鏈意味著供應來源的多樣性，並在一定程度上消除地緣政治對手能夠操縱我們並威脅我們安全的可能性。」耶倫表示，韓國在資源、技術、能力方面擁有巨大優勢，包括 LG 在內的韓國公司已經在美國投資。她說，鑑於美國對台積電的「巨大依賴」，韓國有大量生產先進半導體的能力尤其重要。

耶倫：與中國的關係並沒有升級至極其敵對情況

報道引述一位財政部高級官員表示，由於中國過去曾切斷對日本等國家的供應，同時以其他方式向澳洲和立陶宛施加壓力，因此減少美國對某些中國出口產品的依賴至關重要。耶倫指出，「他們使用脅迫手段向一些他們不贊成其行為的國家施壓」，又稱「這是我們不想依賴中國的一個原因」。

儘管言辭強硬，但耶倫表示，與中國的關係並沒有完全消極或升級為極其敵對的情況。她說，中國正在傾聽美國在其他領域的關切，現在已經就重組低收入國家的債務方面採取一些建設性的舉措。耶倫說：「我們對中國有實質擔憂，我們正在向他們施壓，但我不想傳達與中國的敵對行動純粹升級的畫面」。

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