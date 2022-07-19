▲ 【異動股】海隆控股抽升一成 以溢價2.1倍轉讓1.19億股、引入戰略投資者

海隆控股 （01623） 公布，控股股東Hilong Group Limited通知在昨天以每股2.34元出售1.19億股，即約7.01%股權予戰略產業投資者、聯重（香港）融資租賃有限公司的董事兼行政總裁趙書敏，涉2.78億元，較昨日收市價0.75元溢價達212%。

海隆控股早市一度抽升近26.7%，高見0.95元，現升一成，報0.83元。

就出售事項而言，公司與趙書敏於同日訂立一份戰略合作協議，據此，趙書敏同意戰略合作進行投資，並向集團提供資源及服務，以支持其業務發展及進行財務優化。戰略合作協議構成戰略合作的基本框架，而戰略合作的條款及條件則有待各方進一步磋商。趙書敏為聯重（香港）融資租賃有限公司的董事兼行政總裁，該公司是在香港註冊成立的私人公司，主要從事投資管理、企業管理、人力資源管理、信息技術、投資諮詢。

張軍：引入戰略投資者可見對集團的營運及發展抱信心

海隆控股執行董事兼董事會主席張軍擁有合共約9.43億股股份權益，相當於約55.60%股本，其中8.3億股股份由HilongGroup持有，其全部股本由StandardCharteredTrust（Singapore）Limited以張軍的信託的受託人身份間接全資擁有；而約1.12億股股份由Standard

CharteredTrust（Singapore）Limited以張先生的三項家族信託的受託人身份間接全資擁有；及126萬股股份由張軍以實益擁有人身份持有。

緊隨出售事項後，HilongGroup持有的股份數目由約8.3億股（相當於約48.91%股本），減至7.1億股（相當於約41.89%股本），而張軍及HilongGroup仍是公司的控股股東。

張軍表示，出售事項及戰略合作能引入資源為本的戰略投資者，以優化集團的股東架構，帶來買方在相關產業的業務聯繫及經驗，並展示買方對於集團的營運及發展抱有信心。

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