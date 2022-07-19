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「穩增長」政策的五個兼顧

宏觀解讀 08:57 2022/07/19

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宏觀經濟政策的特點總是與當前經濟金融形勢的特殊性息息相關，身處百年未有之大變局，當前全球經濟金融形勢的特殊性核心都表現在「矛盾」二字，矛盾衝突無處不在，反常現象比比皆是，這種矛盾體現為經濟增長停滯與通貨膨脹上升並存，實體經濟困難與金融市場異變並存，以及全域性壓力與區域性分化並存等。正是在這樣一個矛盾叢生的大背景下，我理解中國經濟穩增長、穩大盤政策的核心特點，就是「五個兼顧」。

一是宏觀與微觀兼顧，既要以擴大政府支出、引導社會資本投資為抓手托底宏觀經濟增長大局，又要用一系列直達性的財政金融政策穩住微觀基本盤，保障每一個經濟主體獲得生存與發展的空間。

二是短期與長期兼顧，當下中國經濟，既要用強有力的刺激政策抵補二季度經濟下行帶來的全年缺口，也要用一系列產業政策和結構性金融政策引導資源優化配置，為長期高品質發展培育新動能。

三是國際與國內兼顧，兩個市場都具有舉足輕重的重要性，同時又存在一定的短期背離和市場差異，全球貨幣政策也已進入緊縮通道，中國在大的政策邏輯上與全球是同步的，但政策細節和節奏安排上也會考慮中國現時的特殊性，用和而不同的政策來保障雙迴圈發展模式平穩推進。

四是改革與開放兼顧，當前中國經濟政策既要通過內部機制改革來釋放發展潛能，也要把握機會大力推進經濟金融對外開放。

五是積極與審慎兼顧，當前經濟面臨的三重壓力，需求收縮、供給衝擊和預期轉弱無疑都是不容小視的，宏觀政策勢必在發力向前的方向上進一步加力，但與此同時，政策超常規發力受到的財政約束、可能引發的金融風險、可能帶來的長期反噬也不能不考慮，所以積極的基調之上勢必需要更加審慎，注重防風險、調結構與穩增長的平衡。

宏觀層面，經濟政策短期發力的主要抓手是基建投資與地產投資，中國穩增長的額外動力三季度看基建，四季度看房地產投資復蘇，下半年出口超預期增長也值得期待。微觀層面，我們認為政策發力的重點是促消費和穩預期。

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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