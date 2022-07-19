【港股市況】恒生指數尾市跌幅收窄至100點　藥明生物逆市升2%藍籌最強　三桶油續揚、中海油升1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚下跌，港股昨升逾500點後，今早低開126點，其後走勢反向下，恒生指數半日跌240點，報20605點，成交448億元。恒生科技指數跌1.6%，報4499點。阿里巴巴 （09988） 跌近3%下試100元；藥明生物 （02269） 盈喜逆市升逾1%；碧桂園服務 （06098） 挫5%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：31】恒指最新跌約170點，報20674點；科指跌1.4%，報4509點。

【15：29】比亞迪電子 （00285） 跌近8%，低見21.1元。

【15：25】【電動車】小鵬汽車與一嗨出行達成戰略合作 今已交付首批小鵬汽車

【15：23】【中國經濟】巴克萊料中國今年GDP降至3.1% 人行或降準25至50點子

【15：19】太陽城集團 （01383） 最新轉升逾3%，報0.295元，今早曾低見0.211元。

【15：08】【大行報告】中金料上半年海外中資股盈利僅增5%、上下游分化收窄 點名7隻業績可能勝預期股份（附名單）

【15：06】港股尾市跌幅收窄至約100點，報20743點，跌102點。

【14：59】【中國經濟】中國礦產資源集團成立 註冊資本達200億人幣、姚林為法定代表人

【14：50】藥明生物 （02269） 走勢反覆向上，升近3%。

【14：46】凱升 （00102） 最新轉逾21%，高見0.315元，成交3518萬元。

【14：30】大市跌幅進一步收窄至約125點，報20720點。

【14：26】三桶油逆市續上，中海油 （00883） 表現最好升逾1%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升0.3%。

【14：18】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 轉升0.1%及0.3%，恒指跌近150點，報20696點。

【13：59】中國唐商 （00674） 午後抽升1.1倍，高見0.26元，成交775.9萬元。

【13：37】恒指跌幅收窄至200點內，報20662點，跌183點；科指跌1.4%，報4508點。

【13：37】【港交所388】港交所委任宋德霖為首席戰略總監 兼任市場科數據業務主管

【13：25】大市最新續於20600點關口爭持，報20620點，跌225點；科指跌1.7%，報4494點。

【13：23】騰訊 （00700） 旗下騰訊視頻澄清與快手 （01024） 將達成長視頻二次創作戰略合作屬謠言，快手午後跌3%，低見78.1元。

【中概股】愛奇藝與抖音達成合作、開啟長短視頻平台合作新模式 惟騰訊否認與快手達成戰略合作（第二版）

【13：21】藥明生物 （02269） 升近2.5%，暫為表現最好藍籌；碧桂園服務 （06098） 跌逾5%，藍籌中表現最差。

【13：20】友邦 （01299） 午後轉升近0.1%，高見83.75元；中移動 （00941） 升0.3%；滙豐 （00005） 則跌1%。

【13：15】騰盛博藥 （02137） 升幅擴大至逾6%，高見10.7元。

【13：14】蘋果概念股下跌，舜宇 （02382） 跌逾4%；瑞聲 （02018） 跌逾3%；高偉電子 （01415） 跌逾6%；丘鈦 （01478） 跌1%。

【13：12】藥明生物 （02269） 午後升逾2%，報78.1元。

【13：08】安踏 （02020） 午後跌幅擴大至逾5%，低見89.55元；李寧 （02331） 跌逾3%；特步 （01368） 跌逾2%。

【13：03】騰盛博藥 （02137） 午後初段升3%，高見10.26元。

【13：01】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌1%。

【13：00】恒生指數午後初段跌約286點，報20559點；科指跌1.9%，報4487點。

【12：49】恒指黑期跌約235點，報20600點。

【12：19】【大行報告】大摩：澳門通關日子不明朗、降今明兩年賭收預測 再調整濠賭股評級及目標價（附名單）

【12：17】騰盛博藥 （02137） 公布，旗下騰盛華創與華潤醫藥商業達成戰略合作，雙方將共同攜手推進公司的長效新冠單克隆中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法在中國的藥品儲備、渠道分銷、醫院准入，並共同探索其他創新業務合作，以擴大藥物的可及性。

【新冠藥物】騰盛博藥與華潤醫藥商業達成戰略合作 推進新冠療法渠道分銷及發展

【12：00】恒生指數半日跌240點，報20605點，成交448億元。恒生科技指數跌1.6%，報4499點。阿里巴巴 （09988） 跌近3%下試100元；藥明生物 （02269） 盈喜逆市升逾1%；碧桂園服務 （06098） 挫5%。

【11：46】內房股中海外 （00688） 最新跌逾2%；潤地 （01109） 轉跌0.9%。碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾2%；龍湖 （00960） 跌逾1%；合景泰富 （01813） 跌逾3%。

【11：42】港股於20600點水平爭持，恒指最新跌261點，報20585點；科指跌1.8%，報4492點。

【11：31】【電動車】工信部：進一步擴大新能源車推廣規模 新能源車進入規模化快速發展階段

【11：31】騰訊 （00700） 股價最新偏軟跌0.1%，報332元。

【互聯網數據】全球手遊6月課金跌1成 騰訊《王者榮耀》吸金近19億港元蟬聯全球冠軍

【11：29】【內房危機】惠譽：若政府介入爛尾樓失敗 將加劇內房流動性壓力、考驗銀行體系穩定性

【11：15】藥明生物 （02269） 再轉升逾1%，報77.6元。

【11：10】中遠海能 （01138） 、中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 分別升逾1%；東方海外 （00316） 升3%。

【11：07】名創優品 （09896） 逆市升近5%，高見15.4元創上市後新高。

【11：04】騰訊 （00700） 最新轉跌近0.1%。

【11：00】太陽城集團 （01383） 跌幅擴大至2成，低見0.226元；凱升 （00102） 亦跌近4%，低見0.228元。

【10：54】車股下跌，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌約3%；長汽 （02333） 跌逾2%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：52】恒指最新跌246點，報20599點；科指跌跌1.5%，報4505點。

【10：44】協鑫新能源 （00451） 逆市升近6%，高見0.184元。協鑫新能源公布其間接全資附屬協鑫新能源香港與保利協鑫天然氣集團訂立諒解備忘錄，協鑫新能源香港擬透過於保利協鑫天然氣集團的股權投資，投資於埃塞俄比亞吉布提天然氣項目。

【10：40】ATMXJ中，暫時只有騰訊 （00700） 股價逆市升0.4%，其餘全數向下，其中阿里巴巴 （09988） 跌近3%；小米 （01810） 跌逾1%。

【10：37】三桶油逆市靠穩，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升0.6%；中石化 （00386） 暫無升跌。

【10：37】稀鎂科技 （02943） 最新升近1.2倍，報0.96元，成交9.7萬元。

【10：31】稀鎂科技 （02943） 股價反彈六成，高見0.65元，惟僅涉9宗成交或3.2萬元。

【10：29】中國石墨 （02237） 再度轉跌，最新報0.74元跌逾6%，早段曾轉升逾一成高見0.94元。

【10：27】太陽城集團 （01383） 股價回吐17%，低見0.23元。太陽城集團建議將公司名稱「Suncity Group Holdings Limited太陽城集團控股有限公司」更改為「LET Group Holdings Limited」。

【10：22】藥明生物 （02269） 最新轉跌0.3%，報76.15元，今早曾升最多近6%高見80.8元。

【10：18】【盈喜盈警】建滔系發盈警後仍未止瀉 建滔積層板再挫8%、料上半年純利最多跌49%

【10：16】恒指跌幅略收窄，最新報20701點，跌144點，曾低見20590點；科指跌近1%，報4530點。

【10：08】商湯 （00020） 續尋底，股價跌逾2%，破底低見2.07元。

【10：06】昨日造好的鴻騰 （06088） 股價今早回吐9%，低見1.18元。

【10：04】阿里巴巴 （09988） 最新跌3%，低見100.5元再下試100元關口支持，大市跌近250點，報20601點，跌244點。

【10：03】日前發盈警的泡泡瑪特 （09992） 再跌5%，低見21元，下試前低位20.9元。

【10：00】大市跌幅擴大至200點，恒生指數最新報20634點，跌211點；科指跌1.3%，報4516點。

【09：56】體育用品股下挫，安踏 （02020） 跌逾4%；李寧 （02331） 跌近4%；特步 （01368） 跌3%。

【09：55】【異動股】海隆控股抽升一成 以溢價2.1倍轉讓1.19億股、引入戰略投資者

【09：52】內房股早段個別發展，中海外 （00688） 跌0.4%；潤地 （01109） 升0.7%；碧桂園 （02007） 升0.3%；雅居樂 （03383） 跌0.8%；龍湖 （00960） 跌0.7%；合景泰富 （01813） 升逾1%。

【內房危機】中國監管機構據報考慮向爛尾樓業主提供還貸緩衝期

【09：49】大市開市後初段維持百點跌幅，恒指最新跌117點，報20728點；科指跌0.7%，報4542點。

【09：49】ATM中，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 最新逆市升逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌近2%。

【09：46】【內房股】綠地控股跌1% 擬轉型城市綜合運營商 以房地產、基建、金融為核心引擎

【09：45】太古 （00019） 早段跌逾1%，低見45.25元。太古擴大可口可樂飲料部門業務版圖至東南亞地區，公布擬從可口可樂（美：KO）收購越南和柬埔寨可口可樂裝瓶業務全數股權，總代價10.15億美元（折合約79.17億元）。

【太古19】太古收購越南和柬埔寨可口可樂裝瓶業務 涉資近80億元

【09：40】德信服務 （02215） 回購逾1110萬股，涉3302萬元，股價逆市升5%，高見2.97元。

【09：39】中國石墨 （02237） 最新轉升一成，高見0.92元，成交3319萬元。

【09：35】比特幣升至22200美元水平，火幣科技 （01611） 升15%。

【09：34】【小米1810】小米挫近1% 未受小米系股權投資基金集資百億人幣利好 料投資集成電路非上市企業

【09：33】金融股向下，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、友邦 （01299） 分別跌逾1%。

【09：31】藥明生物 （02269） 開市後升幅擴大至近6%，高見80.8元。

【09：30】海隆控股 （01623） 公布，控股股東Hilong Group Limited通知在昨天以每股2.34元出售1.19億股，即約7.01%股權予戰略產業投資者趙書敏，涉2.78億元，海隆控股升近15%，高見0.95元。

【09：29】中國石墨 （02237） 上市翌日股價回吐逾6%。中國石墨昨首掛高開35%，其後最多升近2.7倍高見1.2元，一度由「毫股」變為「蚊股」。

【09：28】中國太平 （00966） 發盈警，預期上半年的股東應佔溢利將達51.13億元，按年減少47%，股價低開0.8%。

【盈警｜內險股】中國太平料上半年少賺47%至51.13億 主要受已實現投資收益下跌影響

【09：26】萬科 （02202） 公布分拆萬物雲境外上市已獲得中證監批准，萬科股價逆市靠穩升0.5%。

【新股IPO】萬科分拆旗下萬物雲境外上市獲批 據報最快9月IPO、擬集資20億美元

【09：25】金界控股 （03918） 績後高開半成。金界控股上半年純利5270萬美元，去年同期淨虧損7720萬美元。金界控股建議按以代息股份的方式派付該期間的中期股息，每股0.73美仙（或相等於每股5.66港仙）。

【業績｜賭股】金界控股上半年轉賺純利5270萬美元 建議以股代息

【09：22】恒生指數開報20719點，跌126點。恒生科技指數跌0.7%，報4544點。阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌0.4%；美團 （03690） 升0.4%；藥明生物 （02269） 發盈喜升逾4%。

【09：13】期指開報20778點，低開68點或0.3%。

【08：48】恒指黑期跌約115點，20721點。道指期貨跌9點，報31038點。

【08：43】【盈喜盈警】藥明生物發盈喜 料上半年利潤最多升37%、歸功五原因助推升業績

【08：26】【盈喜盈警】中國飛機租賃發盈警 兩架滯俄飛機收回機會低、料上半年轉蝕最多1.7億元

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接81億港元沽盤 銀行體系總結餘跌至1909億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20665點，跌180點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.69元，較港收市價低0.46元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報331.66元，較港收市價低0.94元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.21元，較港收市價低2.69元或2.6%。

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【07：30】高盛（美：GS）業績未如預期差，帶動道指曾升超過300點 ；其後有報道稱蘋果公司（美︰AAPL）計劃放慢招聘和支出增長，以應對潛在的經濟衰退，消息拖累美股反覆轉跌，蘋果挫逾2%。道指收市跌215點，報31072點；標指跌32點，報3830點；納指跌92點或0.81%，報11360點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】金風科技、兗礦能源、兗煤澳大利亞

責任編輯︰梁浩碩

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