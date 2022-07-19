【港股市況】恒生指數低開126點　阿里巴巴跌2%、藥明生物盈喜升逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚下跌，港股昨升逾500點後，今早低開百點，恒生指數開報20719點，跌126點。恒生科技指數跌0.7%，報4544點。阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌0.4%；美團 （03690） 升0.4%；藥明生物 （02269） 發盈喜升逾4%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：35】比特幣升至22200美元水平，火幣科技 （01611） 升15%。

【09：34】【小米1810】小米挫近1% 未受小米系股權投資基金集資百億人幣利好 料投資集成電路非上市企業

【09：33】金融股向下，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 、友邦 （01299） 分別跌逾1%。

【09：31】藥明生物 （02269） 開市後升幅擴大至近6%，高見80.8元。

【09：30】海隆控股 （01623） 公布，控股股東Hilong Group Limited通知在昨天以每股2.34元出售1.19億股，即約7.01%股權予戰略產業投資者趙書敏，涉2.78億元，海隆控股升近15%，高見0.95元。

【09：29】中國石墨 （02237） 上市翌日股價回吐逾6%。中國石墨昨首掛高開35%，其後最多升近2.7倍高見1.2元，一度由「毫股」變為「蚊股」。

【09：28】中國太平 （00966） 發盈警，預期上半年的股東應佔溢利將達51.13億元，按年減少47%，股價低開0.8%。

【盈警｜內險股】中國太平料上半年少賺47%至51.13億 主要受已實現投資收益下跌影響

【09：26】萬科 （02202） 公布分拆萬物雲境外上市已獲得中證監批准，萬科股價逆市靠穩升0.5%。

【新股IPO】萬科分拆旗下萬物雲境外上市獲批 據報最快9月IPO、擬集資20億美元

【09：25】金界控股 （03918） 績後高開半成。金界控股上半年純利5270萬美元，去年同期淨虧損7720萬美元。金界控股建議按以代息股份的方式派付該期間的中期股息，每股0.73美仙（或相等於每股5.66港仙）。

【業績｜賭股】金界控股上半年轉賺純利5270萬美元 建議以股代息

【09：22】恒生指數開報20719點，跌126點。恒生科技指數跌0.7%，報4544點。阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 跌0.4%；美團 （03690） 升0.4%；藥明生物 （02269） 發盈喜升逾4%。

【09：13】期指開報20778點，低開68點或0.3%。

【08：48】恒指黑期跌約115點，20721點。道指期貨跌9點，報31038點。

【08：43】【盈喜盈警】藥明生物發盈喜 料上半年利潤最多升37%、歸功五原因助推升業績

【08：26】【盈喜盈警】中國飛機租賃發盈警 兩架滯俄飛機收回機會低、料上半年轉蝕最多1.7億元

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接81億港元沽盤 銀行體系總結餘跌至1909億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20665點，跌180點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報48.69元，較港收市價低0.46元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報331.66元，較港收市價低0.94元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報101.21元，較港收市價低2.69元或2.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】高盛（美：GS）業績未如預期差，帶動道指曾升超過300點 ；其後有報道稱蘋果公司（美︰AAPL）計劃放慢招聘和支出增長，以應對潛在的經濟衰退，消息拖累美股反覆轉跌，蘋果挫逾2%。道指收市跌215點，報31072點；標指跌32點，報3830點；納指跌92點或0.81%，報11360點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩

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