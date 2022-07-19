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【盈喜盈警】藥明生物發盈喜高開近5%　料上半年利潤最多升37%、歸功五原因助推升業績

股市 09:24 2022/07/19

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【盈喜盈警】藥明生物發盈喜　料上半年利潤最多升37%、歸功五原因助推升業績

藥明生物 （02269） 發盈喜，基於國際財務報告準則（IFRS）編製之中期業績，集團預期今年上半年收益將按年增長61%至63%；利潤按年增長36%至38%，而歸屬於公司權益股東的利潤按年增長35%至37%。

藥明生物高開4.8%，報80元。

集團又指，經調整股份為基礎的薪酬、外匯損益及投資公允價值損益後，公司非國際財務報告準則經調整純利將增長58%至60%。今年上半年，集團通過招聘所需人才、持續不斷的建設產能及全球網絡、以及進一步提高研發支出，以確保本集團的長期可持續增長。

集團認為，業績增長主要歸因於5個原因：
1） 成功執行集團的「跟隨並贏得分子」戰略，從而繼續增加客户數量以實現可持續的高增長；
2） 集團的商業化生產及後期階段業務延續2021商業化生產元年勢頭加速發展，推動收益顯著增長；
3） 加速高效推進執行現存及新引進的項目，支持並賦能全球客戶對抗新冠疫情並相應提升收益；
4）憑藉領先的技術平台、行業最佳的項目交付時間及優秀的項目執行過往 記錄，集團新的非新冠綜合項目收益和市場份額顯著增加；
5） 擴大為生物藥行業提供服務的範圍，包括一站式綜合製劑服務，提高本集 團的收益；
6） 充分利用現有產能和資源及執行營運效率改善項目，加上於上海的業務連續性計劃成功實施。

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港股 疫情 喜盈 藥明生物（02269）

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