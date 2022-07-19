▲ 【盈喜盈警】中國飛機租賃發盈警 兩架滯俄飛機收回機會低、料上半年轉蝕最多1.7億元

中國飛機租賃 （01848） 發盈警，指上半年由於西方國家對俄羅斯就入侵烏克蘭實施制裁，決定就在俄境內未能收回的兩架飛機進行減值，減值後集團上半年將由盈轉虧蝕介乎1.3億港元和1.7億元，惟強調對集團流動性及運營將不受影響。

集團指，由於西方國家對俄羅斯就入侵烏克蘭實施制裁，集團已終止向俄羅斯承租人出租兩架自有飛機的租賃合同。集團於今年上半年共有自有飛機138架，該等飛機僅佔集團自有飛機數量不足2%。集團一直與俄羅斯承租人保持溝通，積極尋求收回該等飛機，於上半年已掌控其中一台處於俄羅斯境外的發動機。

集團認為在可預見的期限內，從俄羅斯境內收回該等飛機的不確定性較大。雖然集團已提交與該等飛機有關的保險索償，並積極尋求所有可用方法以挽回損失，但鑒於情況史無前例，相關程序所需時間可能較長及具有不確定性 。集團上半年尚未確認任何賠償應收款項。

依從謹慎原則，集團董事會決定將該等飛機於上半年的賬面淨值進行全額減記。剔除保證金、維修準備金和上述發動機的價值後，集團上半年的淨減記額為4.386億港元。扣除淨減記額後，回顧期間內，公司股東應佔虧損將介乎1.3億港元至1.7億元，而2021年上半年溢利為3.026億元。如果本集團將來成功取回該等飛機或獲得保險賠償，將可按情況抵銷淨減記額的影響。

集團表示，此一次性淨減記額的會計處理屬非現金項目，不會對集團的流動性帶來任何顯著影響。另外，淨減記額佔集團於今年上半年的總資產的比重不足1%，且集團飛機訂單中並無新飛機將租予俄羅斯的航空公司，故亦不會對集團的運營構成顯著影響。

若剔除減值、溢利則介乎2.7億至3.1億元

同時，集團上半年總收入將按年增加15%至20%；如果剔除一次性淨減記額的影響，公司股東應佔溢利則介乎2.7億元至3.1億元。

董事會認為集團包括現金及未提取借貸融資的流動性穩健，並有足夠現金儲備可用於運營需求。因此，董事會在評估了各種因素後，將考

慮就回顧期間宣派中期股息，並將在2022年8月就派息水平做出最終決定。

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

相關文章：

【盈警】中銀航空租賃發盈警 17架滯俄飛機收回可能不大 料轉虧最多3.3億美元

【大行報告】瑞信料國泰航空293未來有4大利好因素、今年載路量可回復疫情前10% 調升評級及目標價

【新創建賣產】新創建與周大福企業售商務飛機租賃平台 代價67億美元