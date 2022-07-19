【美企業績】IBM警告強美元影響收入　業績勝預期、盤前跌逾4%

▲ 【美企業績】IBM業績勝預期，惟警告強美元影響收入

IBM（美︰IBM）公布季度業績。IBM季度業績雖勝市場預期，惟警告強美元對收入及自由現金流帶來影響，拖累IBM股價，現盤前跌4.6%，報131.69美元。

期內，IBM收入按年升9%至155.4億美元，高於市場預期的151.8億美元，經調整每股收益2.31美元，亦高於市場預期的2.27美元。

當中，IBM軟件收入61.7億美元，增長6%，低於分析師普遍預期的63億美元。諮詢部門收入48.1億美，增長近10%，高於預期的46.7億美元。基礎設施部門收入42.4億美元，增長近19%，亦高預期的37.9億美元。

財務總監James Kavanaugh表示，美元走強對上季收入帶來9億美元影響，料滙兌損失對今年收入帶來6%的影響，相當於35億美元，高於此前預計的3%至4%。

另外，因美元強勢及俄羅斯業務暫停，IBM將全年自由現金流預測下調至100億美元，低於4月時預測100億至105億美元。

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責任編輯︰梁浩碩

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