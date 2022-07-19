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【ET財經早點1分鐘】蘋果傳放慢招聘 道指跌215點夜期軟 油價漲5% 中國持續6個月減持美債

股市 06:55 2022/07/19

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蘋果傳放慢招聘    道指跌215點

蘋果據報計劃放慢招聘步伐，加劇市場憂慮美國聯儲局遏抑通脹而令經濟衰退的擔憂，高盛亦表示會放慢招聘速度，指出鑒於經營環境充滿挑戰，正在仔細評估所有遠期支出和投資計畫，以確保資源利用率的最大化。

美股高開低收，道指曾升超過300點，收市跌215點，納指跌近1%，蘋果(美：AAPL) 跌2%，高盛 (美：GS) 業績超預期，股價升近3%。

油價升5%    俄或再收緊天然氣供應

俄羅斯天然氣工業股份公司通知歐洲幾個客戶，宣布天然氣供應遭遇不可抗力，市場憂慮可能會繼續限制供應，歐盟預計若俄羅斯停供天然氣將令歐盟GDP減少1.5%。

不過，歐洲天然氣期貨價格未見異動，但油價在拜登出訪沙地後急升大約半成，市場對沙地增產石油持謹慎態度，紐約期油報102.6美元，布蘭特期油報105.6美元。

中國持續6個月減持美債

根據美國財政部最新數據，中國5月份持有美債數量已連續第6個月下跌，減少226億美元，到大約9,800億美元，繼續觸及12年新低，仍然是僅次日本的第二大美債海外買家，日本就減持57億美元，到1.2萬億美元。

金管局再接錢 夜期跌90點

港元市場加速走資，金管局連續兩日都接逾百億港元沽盤，銀行體系結餘將跌至1900億元水平，港息上升的壓力增加，另外，夜期跟隨外圍股市走勢偏軟，收市跌90點，阿里巴巴美股低港股收市價近3%。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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高盛（Goldman Sachs，美：GS） 國債 恒指夜期 蘋果（Apple，美：AAPL） GDP 天然氣 石油 經濟 減持 港股

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港股今早料回吐 金管局今晨再接港元沽盤

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