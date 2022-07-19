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【ET開市直擊】港股能否收復兩萬一？Tesla周三業績前瞻速睇（附Time code）

股市 11:38 2022/07/19

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港股經歷5連跌後終見反彈，恒指收市升548點，收報20846點，不過尚未收復移動平均線，今日會否繼續反彈，收復兩萬一？Tesla（TSLA.US）業績周三來襲，Tesla交付量按季轉跌，上海車廠受疫情拖累生產，Tesla業績怎預示？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：13 - 美股焦點及上日表現
00：54 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
02：20 - 亞太股市早段市況速報
03：35 - 美股底部磨地板暴跌機會微  如無重大金融風險美股上落形態穩定
07：01 - 下周美國議息結果左右大市  利率期貨加一厘機會大
08：40 - 預期7月份美國通脹數據稍有回落   今年尾至下年初通脹絕對值料較高
10：23 - Tesla（TSLA.US）次季交付量比上季跌1成8   Bitcoin投資影響更大
12：22 - Tesla（TSLA.US）淨利率不能低於13%   
13：25 - 市場注視Tesla（TSLA.US）產能擴張、新車款、自動駕駛及自研電池發展
14：14 - 長遠睇好Tesla（TSLA.US）業績前可偷步買入？  
16：55 - 恒指上日走勢及及北水盤路
17：53 - 恒指逼近20000點反彈合理   後市內房股隱憂未除
19：45 - 內地民企地產商銷售量退倒50%-70%  負債比三四年前更多
20：50 - 民眾買樓意欲低  國企市佔率加大惡化民企銷售金額  
23：15 - 部分內房股債券價格甚低    40元以下難以生存 
24：03 - 恒指視乎21000點能否升穿？   20500點為上次裂口位不宜跌穿
27：40 - 銀保監推保交樓措施   中央不支持內房、債價急跌不被睇好？
29：20 - 民眾不供樓有違合約精神   或會影響其他民眾仿傚擴散
33：01 - 博物管股比內房股稍佳  碧桂園服務 （06098） 高追倒輸機會大宜低吸
34：40 - 港股開市早段市況速報
35：15 - ET個股推介：贛鋒鋰業 （01772） 大市仍動盪  盈喜股秤先 
39：41 - 觀眾問股：點睇藥明生物 （02269） 發盈喜？  追唔追？   
43：00 - 觀眾問股：新股微創腦科學 （02172） 抽到一手應怎操作？ 
45：55 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 哪個價位值得入？ 上望及止蝕價？
48：14 - 新特能源 （01799） 宜訂止蝕  協鑫科技 （03800） 黑科技顆粒硅先進  出盈喜或先跌後升
51：05 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15元買入要唔要走？   
53：10 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 76元有貨上望幾多？
57：41 - 觀眾問股：海豐國際 （01308） 點睇？ 未有貨是否可以收集？
58：55 - 航運股首選東方海外 （00316） 、次選海豐國際 （01308） 兩股優於中遠海控 （01919）
59：09 - 東方海外 （00316） 走勢強勁、派息理想   入場費逾10萬較高
01：00：22 - 運量增長會拖累運費？   航運股前景睇法中性
01：02：30 - 港股開市早段市況速報
01：02：30 - 消息股速報：復星旅遊文化 （01992） 、361度 （01361） 、太古股份公司A （00019） 、太古股份公司B （00087） 、金界控股 （03918） 、藥明生物 （02269）
01：04：20 - 財經日誌提提你    

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

 

欄名 : ET開市直擊

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