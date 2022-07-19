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【開市9點半】中國擬向爛尾樓業主提供還貸緩衝期 大摩料人民幣續震盪

股市 06:31 2022/07/19

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內地房地產「斷供潮」持續發酵，中國官方繼發聲撐「保交樓」後，中國監管部門據悉考慮給予爛尾樓業主還貸緩衝期，銀行將暫時擱置針對爛尾樓業主暫停支付房貸的司法追訴，而且，業主在緩衝期內的信用評分不會受影響。

評級機構標準普爾認為，內房違約的首階段即將結束，內房企業紛在此階段透過將債務展期，或利用置換違約債券方式，在市場復甦前爭取一些喘息空間，但隨第二階段開始，相信投資者已對於債務展期失去耐性，特別是房地產銷售仍未有起色。

摩根士丹利表示，鑒於中國房地產行業的不確定因素，人民幣可能會保持震盪。本輪房貸斷供通過兩個渠道影響人民幣，分別是投資組合外流和風險溢價上升。過去幾天股市的資金流出規模似乎有限，而由於中美息差收窄以及外滙遠期點數下行導致外滙對沖成本下降，債券市場的資金流出或已有所放緩。

重點新聞：

1. 【內房危機】中國監管機構據報考慮向爛尾樓業主提供還貸緩衝期

2. 【港元滙價】金管局今晨接81億港元沽盤　銀行體系總結餘跌至1909億（不斷更新）

3. 【美國加息】信銀國際：香港銀行最優惠利率料9月上調機會較大　全年或加75基點

4. 【下半年展望】建銀國際：料港股在業績期前後將呈震盪格局　設4主線觀察「盈利底」準則

5. 【太古19】太古收購越南和柬埔寨可口可樂裝瓶業務　涉資近80億元

6. 【北溪一號】俄羅斯Gazprom據報宣稱遇「不可抗力」　歐盟料俄斷供天然氣恐令GDP最差縮1.5%

7. 【業績｜賭股】金界控股上半年轉賺純利5270萬美元　建議以股代息

8. 【恒生11】李麗珊16年前稱「養1個仔女要400萬」　恒生最新調查：開支增至逾600萬

9. 【小米1810】小米系股權投資基金集資百億人幣　料投資集成電路非上市企業

 

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