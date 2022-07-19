【開市9點半】中國擬向爛尾樓業主提供還貸緩衝期 大摩料人民幣續震盪

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內地房地產「斷供潮」持續發酵，中國官方繼發聲撐「保交樓」後，中國監管部門據悉考慮給予爛尾樓業主還貸緩衝期，銀行將暫時擱置針對爛尾樓業主暫停支付房貸的司法追訴，而且，業主在緩衝期內的信用評分不會受影響。

評級機構標準普爾認為，內房違約的首階段即將結束，內房企業紛在此階段透過將債務展期，或利用置換違約債券方式，在市場復甦前爭取一些喘息空間，但隨第二階段開始，相信投資者已對於債務展期失去耐性，特別是房地產銷售仍未有起色。

摩根士丹利表示，鑒於中國房地產行業的不確定因素，人民幣可能會保持震盪。本輪房貸斷供通過兩個渠道影響人民幣，分別是投資組合外流和風險溢價上升。過去幾天股市的資金流出規模似乎有限，而由於中美息差收窄以及外滙遠期點數下行導致外滙對沖成本下降，債券市場的資金流出或已有所放緩。

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