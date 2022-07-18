太古79億元收購 越南和柬埔寨可樂裝瓶業務

繼日前增加內地飲料資產後，太古(00019)飲品業務再有動作。集團全資附屬公司太古可口可樂有限公司宣布以10.1億美元即79.1億元，收購可口可樂(美：KO)旗下在越南和柬埔寨的裝瓶業務。交易事項標誌着集團首次投資東南亞飲料市場，藉此將集團的飲料業務拓展至飲料市場增長速度最快的地區之一。

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太古表示，是次交易將為太古可口可樂在這個增長快速的飲料市場取得領先地位。交易正式完成後，太古可口可樂將接管可口可樂越南有限公司和柬埔寨飲料有限公司，其業務包括在越南的三個裝瓶廠以及在柬埔寨的一個裝瓶廠。收購完成後，太古可口可樂的特許經營區域人口將增加 15%至 8.76 億人。兩家新購入的裝瓶公司，目前為越南和柬埔寨排名第一的汽水生產商。越南和柬埔寨市場擁有年輕的人口結構、強勁的城市化趨勢，以及在疫情前每年超過 7%的 GDP 增長，相信將為太古可口可樂帶來強勁的業務增長機會。

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太古可口可樂總裁蘇薇表示，對越南和柬埔寨非酒精飲料市場龐大的發展潛力感到非常雀躍，該兩個市場的規模超過 60 億美元，複合年增長預計直到 2036 年將維持超過 6% 。

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