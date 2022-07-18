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【業績｜賭股】金界控股上半年轉賺純利5270萬美元　建議以股代息

股市 22:43 2022/07/18

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金界控股 （03918） 公布，今年上半年純利5270萬美元，去年同期淨虧損7720萬美元。金界控股建議按以代息股份的方式派付該期間的中期股息，每股股份0.73美仙（或相等於每股股份5.66港仙），不以現金派發股息。

金界控股指，以股代息可回饋公司長期股東一直對公司支持、保留現金流，及提高公司股份的交易流動性。

金界控股今年上半年未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤（EBITDA）為1.3億美元，去年同期為450萬美元。今年上半年的每股股份基本盈利為1.21美仙，而去年同期每股股份虧損為1.78美仙。

單計今年第二季，金界控股季度博彩總收入1.27億美元，按季增15.3%；季內毛利1.01億美元，按季增10%；EBITDA達6907萬美元，按季增13.2%；純利3069萬美元，按季增39.4%。

公司指，今年第二季度中場及高端中場的日均營業額已分別恢復至2019財年（新型冠狀病毒前的高峰年度）日均營業額的80.3%及71.8%。第二季度，中場、高端中場及轉介貴賓的日均營業額分別按季增長15.9%、14.5%及98.5%。

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