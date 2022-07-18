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【初創企業】畢馬威、滙豐報告羅列亞太區百大潛力科技初創　內地66創企上榜、香港一遊戲商排行第8

Hot Talk 21:53 2022/07/18

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【初創企業】畢馬威、滙豐報告羅列出亞太區百大潛力科技初創　內地66創企上榜、香港一遊戲商排行第8

畢馬威與匯豐銀行聯合發表《亞太地區新興巨頭企業報告》指，亞太地區工業供應鍊是推動全球繁榮的引擎，但隨著收入的增加，亞洲經濟體本身正在成為具規模市場，其次是交付數碼化產品能力成長，區內增長主要驅動力從製造業轉移到服務業。

報告羅列出亞太地區頭100名領先新興科技初創企業巨頭名單，內地共有66初創上榜，排行第一，其次是擁有12初創上榜的印度，而香港也有1企上榜。

報告針對12個市場中超過6,472間估值最高5億美元的科技型初創企業進行研究，每個市場均列出10間領先的新興巨頭，同時再列出整個亞太地區的100家領先的新興巨頭。

亞太區第一位為內地醫療AI公司「BioMind天醫智」，第二位為為印度網上兒童學習平台BrightChamps，而香港「邊玩邊賺」（P2E）《SolChicks》發行商Catheon Gaming 排行第8。

報告指，據2022年首季數據顯示，今年亞太區私人投資的募資水平有望超越2020年及2019年水平，其中澳洲、馬來西亞及南韓交易總額已超越或接近超越2020年全年。

亞太區作為全球最大的金融科技採納者，在過去兩年經歷金融服務快速轉型，而對加密貨幣的興趣亦帶動了加密貨幣金融服務供應商等的表現。

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