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【北溪一號】俄羅斯Gazprom據報宣稱遇「不可抗力」　歐盟料俄斷供天然氣恐令GDP最差縮1.5%

股市 22:47 2022/07/18

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【北溪一號】俄羅斯Gazprom據報向歐洲天然氣客戶宣布遇「不可抗力」

俄羅斯輸氣予歐洲的主要天然氣管道「北溪一號」正處於維修狀態，原訂7月21日完成維修，但路透社引述消息指，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）向至少一家歐洲客戶去信，宣布遇上「不可抗力（force majeure）」，令俄羅斯向歐洲斷供天然氣的陰霾加厚。

Gazprom壟斷了俄羅斯的管道天然氣出口，路透表示有一家歐洲企業收到寄發日期為7月14日的信件，Gazprom指由於無法控制的「特殊」情況，無法履行其供應義務，並從6月14日起生效。

報道指，當中提及的管道即是涉及俄羅斯輸氣往德國「北溪一號」，Gazprom暫未回應報道。

北溪一號從7月11日至21日進行維修，Gazprom於上周已向外宣稱無法保證北溪管道可保持正常運作。

值得留意是，據歐盟一份文件草案顯示，如果即將來臨的冬天天氣寒冷，且歐洲地區未能採取預防措施節約能源，俄羅斯停止向歐盟供應天然氣可能會使歐盟GDP減少最多1.5%。若冬季氣溫與往年平均相差不大，天然氣斷供將使GDP減少0.6%至1%。若及早採取行動，減少需求，可以將供應中斷對GDP的負面影響限制在0.4%。

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經濟 地緣政治 德國 俄羅斯 歐洲 天然氣

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