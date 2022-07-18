【姜濤代言】Häagen-Dazs加推「姜濤特別版」雪糕月餅 7.20開賣 14 款表情俘虜粉絲

姜糖們注意！大家等候多時由Häagen-Dazs™推出的「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒於周二（20日）正式開賣啦！

由於去年Häagen-Dazs™推出的「姜濤特別版」雪糕月餅，甫開賣就極速沽清，今年決定再下一城，繼稍早前聯乘法國羅浮宮博物館推出雪糕月餅，現在加出全新限量「姜濤特別版」雪糕月餅禮盒14款表情俘虜粉絲，除了與法國羅浮宮聯乘的主題雪糕月餅外，分別是「姜濤特別版 - 藝賞．星辰」與「姜濤特別版 - 藝賞．月夜」，並於7月20日在 Häagen-Dazs™專門店限定發售。

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每盒含４件獨立包裝的 Häagen-Dazs™雪糕月餅，以不同顏色和印有姜濤豐富表情的鐵盒盛載，外盒的皎潔明月更可轉換出不同表情的姜濤模樣（每個禮盒有3款表情），可愛、呆萌、認真、型格、還有食得滋味樣子和擺出心心手勢等，豐富的表情包令粉絲為之傾心， 定必俘虜一眾姜糖們，令他們愛不釋手。Häagen-Dazs™同時特別印製附有姜濤享用雪糕月餅時滋味模樣的月餅禮券，每張均附送精美禮封，讓大家在換領 Häagen-Dazs™ x 姜濤特別版雪糕月餅後保留作明信片收藏，將 Häagen-Dazs™及姜濤美好祝福延續下去。

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同時，Häagen-Dazs™將於 7 月 20 日至 7 月 21 日於 Häagen-Dazs™專門店推出限時 2 日快閃超值優惠！凡購買「姜濤特別版 - 藝賞．星辰」或「姜濤特別版 - 藝賞．月夜」雪糕月餅一盒（HK$698），即可以 HK$225 加購「賞 ◆ 復古」或「賞 ◆ 明月」禮盒（二選 一），或者以 HK$299 加購「賞 ◆ 華麗」禮盒。機會難得且數量有限，一眾粉絲要把握機會，切勿錯過快 閃優惠！

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此外，由姜濤拍攝的全新電視廣告已於今日首播，大家睇咗未呢？廣告一開始，一身時尚造型的姜濤帥氣現身在華麗氣派的大宅內，化身成為品味收藏家的姜濤在映月之夜欣賞如羅浮宮般瑰麗的藝術品，隨即一頓令人垂涎的「羅浮盛宴」在他眼前出現，精緻的禮盒配搭至臻美味的 Häagen-Dazs™雪糕月餅，令姜濤不禁陶醉在品嚐雪糕月餅當中。姜濤亦趁著佳節與摯愛分享中秋尊貴之最，親手寫上心意卡，送上與羅浮宮聯乘的 Häagen-Dazs™雪糕月餅，盡顯過人品味。

廣告中飾演品味收藏家的姜濤，現實中的他小時候也有收藏喜好，就是數碼暴龍閃卡。時至今日，姜濤的閃卡就成為了姜糖們的珍藏。而現在的姜濤，就喜歡收藏粉絲們為他親手做的每件獨一無二禮物，他表示：「他們真的花很多心思和心機去做，例如親手設計的相簿。我對親手做的禮物或親筆信尤其珍而重之，自己也有一個盒子用來收藏粉絲寫的信，出門工作時都會順手拿兩封等在休息的時候看。」可見姜濤十分寵愛姜糖。

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今次廣告中，其中一幕是姜濤坐在窗前親自寫心意卡，並將其與 Häagen-Dazs™雪糕月餅送給摯愛，就好比他將自己的心意和祝福回饋粉絲們對他的厚愛，帶來最具藝術品味、最真摰的禮物。

姜濤的音樂作品亦一直強調以作品說話，以打造藝術品的心態錄製每一 首新歌，並透過歌詞傳達不同信息，讓人獲得藝術般的享受，兩者創作理念相近，所以姜濤對是次 Häagen-Dazs™與法國羅浮宮聯乘，將月餅和藝術結合，甚為欣賞，大讚：「非常好，好食之餘又華麗，帶來視覺與味覺沖撃，必買！」

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在芸芸的雪糕月餅口味中，姜濤始終對朱古力情有獨鍾：「我好鍾意朱古力味，食甜品都會揀朱古力味的，所以我首選『殿堂 ◆ 瑰月』，黑朱古力杏仁和夏威夷果仁雪糕配上伯爵茶拖肥夾心，加上脆脆榛子朱古力果仁外層，很有滿足感。」 早前，姜濤剛從美國返港，正為7月舉行的 MIRROR 演唱會作好準備，到8月又偕隊友前往東京參與大型音樂節目，當完成MIRROR的首次日本舞台演出後，姜濤希望可跟家人共度中秋佳節。

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記者：張以正