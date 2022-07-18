【WFH】全球遙距工作指數出爐 一文看清十大適宜遙距工作地區

疫情下，遙距工作（Working from home，WFH）已成新常態。近日VPN服務供應商NordLayer發表最新的「全球遙距工作指數」（Global Remote Work Index）研究報告，參考各地的網絡安全、生活模式及疫情處理能力等因素，本文在整合後，亦並列出十大適宜遙距工作地區。

NordLayer的研究計算了互聯網速度和基礎設施，以衡量物理和數碼舒適度，同時考慮政治穩定性、成本生活，以及接受和交流的居民如何衡量社會經濟吸引力。

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報告評估了一共66個國家適合遙距工作的程度，最終德國排榜首，丹麥和美國緊隨其後。其餘第4至第10位分別為西班牙、立陶宛、荷蘭、瑞典、愛沙尼亞、新加坡及法國，當中新加坡則成為唯一位列頭十的亞洲國家，排名第9位。

報告又指，德國位居榜首，在於德國在網絡安全表現、經濟和社會狀況方面的得分較佳，網絡安全得分為 0.967，經濟和社會狀況得分為 0.770，疫情處理能力得分為 0.748，數碼基礎設施得分為 0.759。

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丹麥因其網絡安全和強大的基礎設施而排名第二。由於網絡安全得分低，在66個國家中僅排名第19位，所以美國未能獲得較高的排名。報告指出，美國在數碼上一直落後於歐洲。隨著生活和工作越來越依賴互聯網，以及與俄羅斯的關係減弱，美國相對薄弱的網絡安全已成為爭論的焦點。

疫情下，遙距工作是無可避免的，NordLayer 技術總裁古里納維丘特（Juta Gurinaviciute）為在家工作的人提供3個實用技巧，以便在家安全地工作。一、使用單獨的設備和帳戶工作，二、確保家居網絡安全，三、定期更新密碼。

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責任編輯：龍紀瑩