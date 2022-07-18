  • 31°C
香港時間 : 2022718日 (一) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據調查】調查指養育一名兒女總開支逾600萬 平均每年需花費28.4萬元

理財智慧 19:39 2022/07/18

分享：

分享：

「養大一個BB要400萬」，這句出自李麗珊的廣告台詞相信不少人都聽過，距離當年廣告播出已經有16年的時間，這個數字有多大的改變呢？恒生銀行近日調查630名持有100萬元或以上流動資產的人士，結果顯示現時養育一個孩子的總開支達到600多萬元，平均每年需花費28.4萬港元，比起16年前的400萬元升55%。

【美國加息】普徠仕：聯儲局難以解決通脹問題　偏好高收益債券【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

恒生銀行於6月期間以網上問卷調查633名30至64歲，持有一百萬或以上流動資產的市民，關於育兒及退休規畫的理財意見。調查結果發現，有超過78%受訪者最重視財務自由或理想生活，其中有59%受訪者會為理想生活做準備，亦有36%受訪者希望能為家人提供更好或足夠保障。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

調查亦指，有66%受訪人士表示顧慮年老後的健康狀況，並憂慮沒有足夠的儲蓄可以支持醫療費用。調查估算，他們預計退休後年度開支需達27.6萬元才能維持目前的生活水平。

【樓市熱話】同事月入2萬 每月儲起95%人工 趕在30歲前買樓【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

 

開啟hket App，閱讀全文
香港 財務自由 李麗珊

下一篇文章

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【消費情報】7-Eleven首度聯乘本地人氣插畫家Plastic Thing 獨家推出4款限量版「為食杯」
【消費情報】7-Eleven首度聯乘本地人氣插畫家Plastic Thing 獨家推出4款限量版「為食杯」
【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬
【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬
首置客怕錯失機會　高市價4%購港灣豪庭
首置客怕錯失機會　高市價4%購港灣豪庭
6名內地生組團　合租大圍名城四房　「一炮過」繳全年租金36.2萬
6名內地生組團　合租大圍名城四房　「一炮過」繳全年租金36.2萬
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款