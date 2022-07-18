【數據調查】調查指養育一名兒女總開支逾600萬 平均每年需花費28.4萬元

「養大一個BB要400萬」，這句出自李麗珊的廣告台詞相信不少人都聽過，距離當年廣告播出已經有16年的時間，這個數字有多大的改變呢？恒生銀行近日調查630名持有100萬元或以上流動資產的人士，結果顯示現時養育一個孩子的總開支達到600多萬元，平均每年需花費28.4萬港元，比起16年前的400萬元升55%。

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恒生銀行於6月期間以網上問卷調查633名30至64歲，持有一百萬或以上流動資產的市民，關於育兒及退休規畫的理財意見。調查結果發現，有超過78%受訪者最重視財務自由或理想生活，其中有59%受訪者會為理想生活做準備，亦有36%受訪者希望能為家人提供更好或足夠保障。

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調查亦指，有66%受訪人士表示顧慮年老後的健康狀況，並憂慮沒有足夠的儲蓄可以支持醫療費用。調查估算，他們預計退休後年度開支需達27.6萬元才能維持目前的生活水平。

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記者：鄭日棱