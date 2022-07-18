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【歐元滙價】歐元區前景面臨挑戰　大摩預計歐元兌美元將跌至0.97

環球政經 19:03 2022/07/18

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歐元兌美元最近曾跌破「1算」，至0.9952水平，現已回升至1.015。不過，摩根士丹利表示，由於歐元區前景面臨越來越大的挑戰，預料歐元兌美元將跌穿「1算」，低見0.97。

摩根士丹利看淡歐元兌美元，並將目標價定為 0.97。該行指出，隨著天然氣價格上漲、經濟增長數據疲軟以及通脹持續高企，歐元區前景面臨越來越大的挑戰。

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

摩根士丹利認為，歐元區經濟風險似乎正在上升，歐洲國家可能無法在需求旺盛的冬季月份之前充分儲備天然氣，這可能會降低市場對未來增長的預期。從長期來看，即2023年後，歐洲央行貨幣政策正常化後，可能會減少固定收益外流，支持歐元，但一假設不太可能很快實現。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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