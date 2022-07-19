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碧咸大仔突遭Superdry解約 無得代言恐失千萬酬勞

環球社會熱點 09:05 2022/07/19

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn去年11月與服裝品牌Superdry簽署高達100萬英鎊（940萬港元）合約，成為Superdry品牌形象大使，但Suerpdry最近發聲明宣布與Brooklyn解約。雙方都無透露解約原因，英媒報道指可能與Brooklyn在YouTube的煎牛扒影片有關。

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Superdry發聲明，證實與碧咸（David Beckham）23歲大仔Brooklyn解約。Superdry感謝Brooklyn過去在Oxford Street旗艦店及秋冬季時裝活動的合作，表示經集團審視後打算與不同人士合作，為22年春夏系列帶來新形象。

Brooklyn去年11月以100萬英鎊（940萬港元）成為Superdry代言人，為品牌拍攝充滿藝術氣息的黑白廣告照及代言可持續風格系列時裝，並在社交網站發布有關相片。

Brooklyn當時多次在公開場合讚揚Superdry衣服舒適，又大讚品牌選用可持續純素物料，但相隔短短8個月已被Superdry解約。

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據悉，Brooklyn擔任Superdry品牌大使期間的生活方式，與Superdry意念有衝突。Brooklyn並非純素主義者，網民估計他參與烹飪節目及在YouTube開設煮食頻道公開煎牛扒等行為，不符合他代言的Superdry純素系列形象，於是品牌方決定中止合約。

責任編輯：郭麗明

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