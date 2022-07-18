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【環保商機】Bonaqua推出膠樽回收計畫　可獲CASETiFY 85折優惠券

商業 19:44 2022/07/18

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Bonaqua與CASETiFY的膠樽回收折扣回贈計劃即日起正式啟動。（Bonaqua提供圖片）

Bonaqua繼早前推出全球首個可作獨立銷售的無招紙樽裝礦物質水後，今日再宣布與CASETiFY推出膠樽回收計劃，消費者有機會獲得CASETiFY 85折優惠券。

【榴槤果王】榴槤專賣店查詢急增4成　果園失收、物流混亂　恐捱貴榴槤？

Bonaqua與CASETiFY的膠樽回收折扣回贈計劃即日起正式啟動，消費者只需親臨CASETiFY觀塘APM旗艦店，並將任何飲品膠樽投入飲品膠樽收集箱，即可獲85折CASETiFY 優惠券一張。Bonaqua與CASETiFY的膠樽回收折扣回贈計劃小薯茄團隊，推出合共

除此之外，是次計劃更聯乘本地人氣YouTube頻道「Pomato 小薯茄」及其製作團隊。5位小薯茄成員，包括程人富、阿 J、童童、麗英及阿冰，共同設計及推出全新Bonaqua X Pomato小薯茄的CASETiFY手機殼系列。他們分別以自己的卡通肖像和最代表自己的元素，作為手機殼的設計意念。

由即日起至8月16日，消費者只需到指定便利店（7月20日開始）或指定商戶購買任何3件「Bonaqua®」產品，或於指定網上商店購買任何一箱「Bonaqua」產品（以單一機印收據計算），於推廣活動網站上登記抽獎，即有機會獲得Bonaqua® X Pomato CASETiFY手機殼，或 CASETiFY 優惠券。

【零售復常】新都會斥400萬升級戶外遊樂體驗　料暑假人流及生意分別升2成、3成

【香港經濟】本港5月出口貨量按年下跌8.1%　價格升8.2%

責任編輯：葉泳珊

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