【環保商機】Bonaqua推出膠樽回收計畫　可獲CASETiFY 85折優惠券

▲ Bonaqua與CASETiFY的膠樽回收折扣回贈計劃即日起正式啟動。（Bonaqua提供圖片）

Bonaqua繼早前推出全球首個可作獨立銷售的無招紙樽裝礦物質水後，今日再宣布與CASETiFY推出膠樽回收計劃，消費者有機會獲得CASETiFY 85折優惠券。

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Bonaqua與CASETiFY的膠樽回收折扣回贈計劃即日起正式啟動，消費者只需親臨CASETiFY觀塘APM旗艦店，並將任何飲品膠樽投入飲品膠樽收集箱，即可獲85折CASETiFY 優惠券一張。Bonaqua與CASETiFY的膠樽回收折扣回贈計劃小薯茄團隊，推出合共

除此之外，是次計劃更聯乘本地人氣YouTube頻道「Pomato 小薯茄」及其製作團隊。5位小薯茄成員，包括程人富、阿 J、童童、麗英及阿冰，共同設計及推出全新Bonaqua X Pomato小薯茄的CASETiFY手機殼系列。他們分別以自己的卡通肖像和最代表自己的元素，作為手機殼的設計意念。

由即日起至8月16日，消費者只需到指定便利店（7月20日開始）或指定商戶購買任何3件「Bonaqua®」產品，或於指定網上商店購買任何一箱「Bonaqua」產品（以單一機印收據計算），於推廣活動網站上登記抽獎，即有機會獲得Bonaqua® X Pomato CASETiFY手機殼，或 CASETiFY 優惠券。

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責任編輯：葉泳珊