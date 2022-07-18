拜登顧問預料 汽油價格很快回落至4美元

俄烏戰爭等因素推高油價，美國上月初汽油價格一度飆升至每加侖5美元的高位。美國總統拜登早前訪問中東爭取石油增產，拜登的能源顧問估計部分國家及石油商將採取措施增產，而美國油價將很快回落至每加侖4美元的水平。

加無視烏克蘭反對 北溪1號渦輪機正運往俄 【下一頁】

美國國務院能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein），周日（17日）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，提到油價近期已回落至每加侖4.53美元的平均價。

他指今次是歐洲有戰爭期間油價大升的情況下，油價回落速度最快的一次。而俄羅斯作為戰爭一方也是石油生産大國，因此油價上升屬特殊情況，美國已採取強力措施解決油價上升的問題。

霍克斯坦預計油價將進一步下調至每加侖4美元的水平。他表示根據拜登（Joe Biden）中東之行的消息，很有信心未來幾周將會增加石油供應，但無表明哪些國家會增產及具體增加產量。

烏解僱國安局長及總檢察長 機構涉通敵 【下一頁】

他表示拜登出訪中東期間與沙特及海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）代表會面，指這些國家仍有額外的閒置產能及增產空間。

霍克斯坦也表示石油輸出國組織（OPEC）仍有能力增產，再加上白宮每天從美國戰略儲備中釋放100萬桶石油將有助壓低油價。雖然計劃今年底會結束，但政府相信油企屆時已經增產，所以無需再額外釋放戰略儲備。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲