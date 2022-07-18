【新股IPO】大健雲倉已遞表申請到美國上市 京東有份投資

大健雲倉（GigaCloud Technology）有意到美國上市，公司日前已向納斯達克交易所遞交上市申請，據了解，京東共持有11.3%的股權。大健雲倉主要從事國際大件商品出口的B2B交易平台，通過數字貿易方式改造傳統外貿行業，為全球大件商品提供綫下或綫上綜合跨境交易及支付服務。目前其物流系統遍佈全球20多個倉庫，總倉庫面積約400萬平方英呎。

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根據大健雲倉網站資料顯示，公司目前的核心夥伴包括亞馬遜、Walmart、ebay、京東以及紅星美凱龍等。

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記者：張以正