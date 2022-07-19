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加拿大杜魯多轉新髮型 網民笑指撞樣《超低能王》男星

環球社會熱點 08:05 2022/07/19

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加拿大總理杜魯多一向被指外型不俗，但他近日造型卻疑似炒車。杜魯多上周五（15日）轉新髮型，引來網民熱議。有網民指杜魯多新造型撞樣《超低能王》電影男星占基利，亦有網民比較杜魯多和Facebook創辦人朱克伯格髮型，笑言兩人應該請同一個髮型師。

瑞士報章貼普京變小丑Meme圖 俄：澤連斯基更貼切 【下一頁】

現年50歲的杜魯多（Justin Trudeau）一改以往的中長捲髮兼蓄鬚的型格造型，上周五改以超短髮造型亮相。有網民貼出荷里活著名笑匠占基利（Jim Carrey）在電影《超低能王》（Dumb and Dumber）中的造型，指兩人撞樣。

    點擊圖片放大
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意見獲其他網民認同，有網民指杜魯多新造型意外帶動網民討論占基利，對此感到高興。亦有網民對突然很多人討論占基利及《超低能王》感到疑惑，但得悉原因後感到十分有趣。

JLo與賓艾佛力賭城低調結婚 20年情修成正果 【下一頁】

同時有網民開杜魯多髮型師玩笑，貼出杜魯多和朱克伯格（Mark Zuckerberg）髮型對比圖，指兩人髮型師應為同一個人。另一網民則指，杜魯多當時應該拎住荷里活著名男星佐治古尼（George Clooney） 的相片走進髮廊請髮型師幫他剪頭髮，但卻換來朱克伯格的髮型。

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責任編輯：李俊儀

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