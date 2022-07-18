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【綠色消費】新地斥400萬元推綠色活動 將逾萬呎向日葵花海搬到新都會廣場 料生意額升30%

理財智慧 14:49 2022/07/18

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都市人越來越重視健康環保的綠色生活，假日亦熱愛到戶外活動。今天（18日）新鴻基地產旗下葵芳新都會廣場宣佈斥資400萬元推綠色活動，當中包括在7月開展的「綠色耕種」、「綠色消費」、「環保閱讀」，於5樓空中花園提供多元化遊樂綠色體驗，更將逾萬呎向日葵花海搬到新都會廣場。

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商場將與公營機構，如蔬菜統營處、魚類統營處及Y·Park（林．區），以及「雲耕一族」、綠腳丫等綠色社企及逾20個本地農場、水耕農場及環保團體合作，為公眾帶來全新開幕逾萬呎向日葵花海、都市農莊、農墟市集等戶外體驗，並引入全港商場首部智能漂書機，於7月23日起上架。新地租務部副總經理（租務）李德興指，商場消費體驗的千篇一律，期望綠色耕種為大眾帶來新的體驗。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

近年新都會廣場與本地社會企業「雲耕一族」合作，在商場5樓空中花園營運都市農莊。農莊每年平均產量達250公斤，出產超過40種農作物，包括時令蔬菜水果、香草及近年流行的食用花，更把合共其三成的農作物收成捐贈予「齊惜福」、「惜食堂」及「樂餉社」等食物回收慈善團體，與基層社區分享成果，提供有營膳食。

新地表示，商場受益於2022年首輪消費券推廣，帶動首兩季生意，較去年同期增逾兩成，料新一輪消費券及更多商場活動推出後，七、八月人流及生意額將升兩成及三成。問及撇除消費券推廣的因素，斥資400萬元的綠色活動能否回本，為商場帶來人流及生意，新地租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示商場並不打算透過綠色活動回本，而是從租務或娛樂項目當中回本，而推出綠色活動是ESG投資的一部分，希望回饋給社會。環保是集團的長遠目標，是次推出的綠色活動並不是概念形式、短期推廣消費的活動。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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