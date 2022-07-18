【虛擬銀行】富融銀行推全球匯款服務　跨境匯款服務至今完成逾1億元等值匯款交易

虛擬銀行富融銀行宣布，其跨境匯款服務現再進一步升級至支持匯出服務至全球國家或地區。

該行指，跨境匯款服務自去年7月推出以來深受客戶歡迎，至今已為客戶完成超過1億港元等值的匯款交易，匯出款項遍布內地不同地區，而匯入款項主要來自美國、英國、新加坡及澳門等國家及地區。

該行稱，除豁免所有匯入款項收費外，即日起至今年9月30日推廣期內，富融客戶可享免匯款匯出費用，收款人將全額到帳。該服務支持港元、人民幣、美元等3種貨幣兌換。

推廣期內，該行推出「跨境匯款三重賞」，每位合資格客戶最高可獲1,150元等值優惠，包括「一重賞」—合資格客戶使用全球匯款服務，可享0元匯款匯出費用，收款人將全額到帳。「二重賞」—客戶每成功以1萬港元或以上金額進行外幣兌換並成功完成跨境匯款，可獲得20港元現金獎賞，每位客戶可最多獲得400港元現金獎賞。「三重賞」—推廣期內每個月完成首筆匯款後，客戶可獲得一張額外加息1.28%的美元3個月定期存款加息券，每人最多三張，連同基本利率最高可享3.08%美元3個月定期利率。美元3個月定期存款加息券的存款上限為1萬美元。

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