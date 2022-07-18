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【內房危機】標普：20%內房開發商資不抵債　若銷售無好轉、流動性風險將變成破產風險

股市 18:06 2022/07/18

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【內房危機】標普：20%內房開發商資不抵債　若銷售無好轉、流動性風險將變成破產風險

內房爛尾樓斷供問題，再次為內房市場敲起警鐘。評級機構標準普爾認為，內房違約的首階段即將結束，內房企業紛在此階段透過將債務展期，或利用置換違約債券方式，在市場復甦前爭取一些喘息空間，但隨第二階段開始，相信投資者已對於債務展期失去耐性，特別是房地產銷售仍未有起色。

投資者對債務的容忍度可能不會持續

標普表示，若銷售復甦停滯，相信內房開發商的流動性風險，會演變成破產風險，該行假設債務延期只是為了爭取時間，不能從根本上解決開發商槓桿過高的問題。

中國監管機構據報考慮向爛尾樓業主提供還貸緩衝期【下一頁】

「投資者對於中資開發商置換債務及債務展期的容忍度，可能不會持續，而這很大程度將取決於內地住宅市場的銷售，能否於今年下半年以致明年首季展現復甦，屆時很多已展望的內房債將會到期。」

標普指，據該行的敏感度測試，至少20%內房開發商可能出現資不抵債，若這些內房企業沒有再融資，而且已完成所有預售，估計約三分一的少數股東權益得以償還，所有現有債務可利用內部現金，以及出售房地產資產及銷售所得來償還。

銀保監會指銀行應主動承擔社會責任推動「保交樓」【下一頁】

標普估計，內地開發商的不良債務總值約880億美元，當中278億美元於過去12個月完成置換或展期。標普稱，將債務置換或展期，讓債權人能夠花時間去評估內房快速下滑的情況，而且不立即推動企業進行重組。

「若內房銷售沒有好轉趨勢，投資者將拒絕不斷將債務延期，而且有可能通過敵意重組或法庭來解決問題，就像近日有投資者拒絕將恒大 （03333） 債務展期般。」

更多【內房危機】消息    

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