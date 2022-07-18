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【榴槤果王】榴槤專賣店查詢急增4成　果園失收、物流混亂　恐捱貴榴槤？

商業 19:00 2022/07/18

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步入夏天，迎來榴槤當造季，有商戶亦反映近期查詢量急升4成。（曾耀輝攝）

榴槤氣味濃烈，非人人也接受，但在香港亦有不少捧場客。步入夏天，迎來榴槤當造季，有商戶亦反映近期查詢量急升4成。

【零售復常】新都會斥400萬升級戶外遊樂體驗　料暑假人流及生意分別升2成、3成

榴槤專賣店「榴槤樂園」，除了讓食客在店內坐下品嚐榴槤外，亦會銷售原隻榴槤甜品及飲品等。該店負責人胡小姐透露，自5月底開始，有關購買榴槤的查詢急升4成。雖然一年四季亦有來自馬來西亞的貓山王榴槤，但近月開始有更多不同品種選擇，故不少街客亦會在這段時間購買。加上早前社交距離措施放寬，榴槤銷售額亦較平時上升2成。不過，若與去年比較，她則認為今年較遜色，因整體人流、聚會意欲未恢復至疫前水平。

如何由抗拒變成Fans？

近年有關榴槤的店舖越來越多，甚至有些非生果零售商「踩過界」銷售榴槤，但胡小姐不擔心競爭加劇。她解釋，品牌提倡向顧客解釋有關榴槤的知識，例如保存的方法、不同顏色的果肉有何分別等。她透露，有些顧客最初只是陪朋友到店購買。但最後經過了解及嘗試，最終亦愛上吃榴槤。

除了榴槤口味的產品外，榴槤樂園亦有非榴槤口味的飲品，迎合不同需求。（曾耀輝攝）

甜品吸新客　有發展潛力

另一品牌「榴槤BB」負責人KK透露，近期榴槤查詢增加；同時亦有顧客一直期望榴槤放題復辦，因而需要設立等候名單。在疫情下，「榴槤BB」亦要變陣加推售賣榴槤甜品，吸納新顧客。所以品牌於去年底推出本地製作的榴槤甜品，收入佔比由當時的1至2成，躍升至現時的4成。未來亦會增加甜品款式，並會推出套餐，讓客人同時嘗試榴槤果肉及甜品。

KK表示，雖然現時是榴槤旺季，但生意額維持穩定，因其零售生意由榴槤甜品、榴槤果肉互相補足。 他又提到，市民消費雖然審慎，希望把金錢用在高品質的榴槤，但目前訂單金額仍然高達600至1000元左右。

「榴槤BB」從新加坡及上海的銷售經驗中，留意到榴槤蛋糕有助吸納新顧客。（榴槤BB Facebook圖片）

榴槤失收　成本上漲

不過， 榴槤樂園及榴槤BB亦反映，由於物流供應混亂，空運價格增加，令成本上升2至4成不等。榴槤樂園的胡小姐透露，現時經營審慎，亦不敢貿然把成本壓力完全轉嫁予顧客。榴槤BB的KK亦指出，唯有提前兩周預訂機位，希望可以穩住供應。然而，他稱目前榴槤的質素未到高峰，由於今年初冬天產季延長，令夏季的生產時間延後，故目前的榴槤大小、果肉飽滿程度亦未及往年。

任食榴槤下午茶延期　2000顧客受影響

位於灣仔碼頭的Pier 1929原訂亦於本月內推出榴槤主題下午茶，兼可任食來自馬來西亞彭亨洲榴槤。不過，該餐廳上周五宣佈，由於果園失收，為免影響質素，決定把活動延後至8月舉行。

Pier 1929原訂亦於本月內推出榴槤主題下午茶，兼可任食來自馬來西亞彭亨洲的榴槤。（Pier 1929 Facebook圖片）

Pier 1929的榴槤主題下午茶除了甜品，亦有榴槤咸食。（Pier 1929 Facebook圖片）

其實在該店在本月初公布推出榴槤主題活動後，訂座反應已相當不錯，Pier 1929傳訊總監林柏希透露，截至決定活動延期舉行前，已有逾2000名客人訂座，甚至周末有些場次已經爆滿。留意到港人特別喜愛馬來西亞榴槤，加上現時國際旅遊尚未完全恢復，他相信榴槤主題餐飲有一定需求。該店期望8月活動再舉行時，市場反應依然熱烈，料每日最多可接待400多名客人。

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