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【德州槍擊】報告批警失職不與槍手駁火 警力充足卻呆等支援

環球社會熱點 18:20 2022/07/18

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美國德州5月發生校園槍擊案造成21死，當地公布槍擊案初步調查報告。報告指雖然有大量德州及聯邦執法人員趕到現場，卻任由缺乏經驗的學區警察局統籌行動，也沒有主動與槍手駁火阻止其施襲，認為執法部門失職。

與沙特王儲親密碰拳 拜登遭斥手上沾染鮮血 【下一頁】

德州眾議院調查委員會周日（17日）公布長達77頁的調查報告，指有近400名來自德州及聯邦機構執法人員趕到現場。當中很多都較學區警員有經驗，但他們卻沒有指揮現場。報告批評州及聯邦執法人員不作為，認為他們應協助統籌當下混亂場面。

報告指尤瓦爾迪縣（Uvalde）警員最先到達現場，理應參與指揮行動，但卻等待學區警長阿雷東多（Pete Arredondo）抵達現場指揮。而阿雷東多卻表示對槍擊案情況一無所知，甚至聲稱校外有指揮官的說法，是違反學區應對槍擊案指引。

在場警員亦未跟指引主動與槍手駁火，僅在校內等候支援，報告斥警員只考慮自身安全，無視保障人命為首要目標。儘管在場人員聽到槍聲，但他們未有立即確定事發地點，太遲考慮學生與槍手會共處在同一課室的可能性。

美印第安納州商場槍擊案4死 槍手遭平民撃斃 【下一頁】

警方在槍撃案中缺乏明確指揮及足夠溝通，阿雷東多當時忙於尋找開啟課室鎖匙，但根本無人前去檢查課室是否上鎖，亦無人致電校長領取萬能匙開門。委員會同日發布警員隨身攝影鏡頭，顯示有警員錯誤匯報槍手位置，現場消息混亂，執法人員對案件責無旁貸。

委員會亦發現學校違反安全程序，沒有將校園3扇大門上鎖。委員會認為若按照程序鎖門有機會拖延槍手行動，或足以接收警報、保護學生及鎖課室門，增加警方拯救成功機會。

德州公共安全部（DPS）正對槍撃案及執法部門反應進行初步刑事調查，司法部正審查執法部門的應對措施，汲取事件教訓。阿雷東多與案發時擔任烏瓦德警察局代理局長的Mariano Pargas已被勒令休假。

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責任編輯：郭麗明

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