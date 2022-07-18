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【美國加息】普徠仕：聯儲局難以解決通脹問題　偏好高收益債券

股樓投資 17:53 2022/07/18

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普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告，闡述環球資產配置觀點及投資環境展望。普徠仕認為，面對嚴重的供應短缺，聯儲局將難以解決通脹的問題。普徠仕對股票市場仍持謹慎態度，並提高對高收益債券的配置。

聯儲局難以解決通脹問題

聯儲局推行極度寬鬆的貨幣政策及史無前例的財政刺激措施，遇上壓抑的需求被釋放、嚴重的供應短缺問題，加上俄烏衝突帶來的能源和農產品短缺，形成一場通脹飈升的完美風暴。

聯儲局仍致力於推行其緊縮政策，希望進一步舒緩通脹壓力。可惜，供應問題仍未解決，而即使有經濟衰退風險，聯儲局可能繼續堅持緊縮政策以對抗通脹，意味著聯儲局將難以解決通脹的問題。

中國市場情緒由負面轉向「新牛市」

數據顯示現時中國境內新冠疫情感染數字正在減少，封控措施已有所放寬，而入境旅客的隔離時間亦已減半，中國經濟有望逐步重新開放。中國人民銀行承諾維持貨幣政策寬鬆以協助經濟復甦，但強調將抱持謹慎求穩的態度，市場情緒由負面轉為正面。

中國國家主席習近平最近表示將支持部分科技行業，似乎暗示將放寬由去年開始推行的監管措施。 在幾個月內，中國市場已由負面情緒轉向「新牛市」，截至7月15日，滬深300指數已較4月份的低位上漲近 12%。

雖然中國仍處於重啟初期，但國內外的環境因素令我們相信，最壞的時期可能已經過去。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

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對股票仍持謹慎態度　偏好高收益債券

股票市場在近期大跌後估值變得極具吸引力，在面對更具挑戰性的盈利環境、增長放緩和更緊拙的財政狀況下，普徠仕對股票市場仍持謹慎態度。

在固定收益方面，鑑於高收益債券的收益率優勢，普徠仕適度提高高收益債券的配置。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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