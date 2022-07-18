【大行報告】 澳門賭場再停業5日 大行料賭業第四季始見復甦

澳門疫情持續，原定停工停市至7月18日凌晨，再延長5日直至7月23日凌晨。滙豐研究發表報告指，澳門博彩數據短期內仍然疲軟，或到第四季才開始見復甦，並將第三季賭收預測下調至每日1.1億澳門元，第四季恢復到每日2.1億澳門元，更指旅遊情緒料在明年之前都不會改善。

滙豐研究對濠賭股最新投資評級及目標價：

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該行指出，博企資金流動性並不是大問題，自3月底以來，澳博控股（00880）、金沙中國（01928）及永利澳門（01128）都獲得新貸款，而在零收入的情況下，6大濠賭股的流動資金期限都提高到12個月以上。該行相信，博企能滿足新博彩法規定50億澳門元的最低資本要求，並料今年底前將完成賭牌重新招標。該行調高銀河娛樂（00027）目標價，由47元上調至50元，維持「買入」投資評級。

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記者：郭秀慧