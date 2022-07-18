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【新股IPO】中國石墨2237首日掛牌股價升1.4倍 一手帳面賺4650元

股樓投資 17:50 2022/07/18

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中國石墨（02237）首日掛牌，其上市表現可說是近期新股中最佳。該股高開逾35%，報0.44元，最多曾升逾2.5倍，高見1.2元，收市報0.79元，仍較招股價0.325元升143.1%；以每手10000股計，一手帳面賺4650元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

中國石墨是次公開發售錄得25.5倍超額認購，並已啟動回撥機制佔比增至30%，一手中籤率30%。周五暗盤時，根據輝立交易平台顯示，暗盤高開3.1%，報0.335元，最高曾見0.385元，收市報0.375元，較招股價0.325元升15.4%；成交1,940萬股，涉資707萬元，一手帳面賺500元。

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是次來港上市共發售4億股，其中10%公開發售獲25.5倍超購，已啟動回撥機制佔比增至30%，認購一手中籤率30%；股份以招股範圍0.325至0.375元，並以招股價下限定價；集資所得主要用作土地收購和建設成本，以及購買和安裝機械設備。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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記者：張以正

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中國石墨（02237） IPO 港股ADR 港股

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