【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大

受到俄烏沖突，疫情等因素影響，全球經濟表現持續不穩，而經濟危機更是漫延至一眾新興市場及小國，繼斯里蘭卡成為今年第一個無力償還外債、並最終破產的國家後，有專家警告，市場上有高達2,500億美元（約1.95萬億元）新興市場正債淪為不良債券，未來恐怕出現歷史性的違約潮。

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根據外媒報導，過去6個月新興市場處於不良水準、被投資人視為有違約可能性的主權債務，翻倍至19國，涉及9億人口。以下為目前最脆弱的五個國家，分別為：薩爾瓦多、迦納、突尼西亞、巴基斯坦與埃及。

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專家表示當金融危機發生時，大部分投資人都會將資金撤離抵禦債務風險的能力較低的新興市場及小國而言，從而加速他們的經濟崩潰，而隨著糧食與燃料價格上漲，俄烏戰爭的持續，升息時代正開始到來，經濟危機恐進一步席捲全球。

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記者：鄭日棱