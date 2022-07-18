  • 31°C
香港時間 : 2022718日 (一) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟危機】斯里蘭卡破產引發骨牌效應 新興市場恐出現歷史性違約潮 專家指以下5個國家風險最大

環球政經 18:20 2022/07/18

分享：

分享：

受到俄烏沖突，疫情等因素影響，全球經濟表現持續不穩，而經濟危機更是漫延至一眾新興市場及小國，繼斯里蘭卡成為今年第一個無力償還外債、並最終破產的國家後，有專家警告，市場上有高達2,500億美元（約1.95萬億元）新興市場正債淪為不良債券，未來恐怕出現歷史性的違約潮。

【美國加息】普徠仕：聯儲局難以解決通脹問題　偏好高收益債券【下一頁

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

根據外媒報導，過去6個月新興市場處於不良水準、被投資人視為有違約可能性的主權債務，翻倍至19國，涉及9億人口。以下為目前最脆弱的五個國家，分別為：薩爾瓦多、迦納、突尼西亞、巴基斯坦與埃及。

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

專家表示當金融危機發生時，大部分投資人都會將資金撤離抵禦債務風險的能力較低的新興市場及小國而言，從而加速他們的經濟崩潰，而隨著糧食與燃料價格上漲，俄烏戰爭的持續，升息時代正開始到來，經濟危機恐進一步席捲全球。

【樓市熱話】同事月入2萬 每月儲起95%人工 趕在30歲前買樓【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
金融 美國 經濟 斯里蘭卡

下一篇文章

美孚新邨再錄大劈價成交　3個月勁減180萬 低市價一成易手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
首置客怕錯失機會　高市價4%購港灣豪庭
首置客怕錯失機會　高市價4%購港灣豪庭
6名內地生組團　合租大圍名城四房　「一炮過」繳全年租金36.2萬
6名內地生組團　合租大圍名城四房　「一炮過」繳全年租金36.2萬
【職場熱話】發達後理應不愁生活 大多打工仔竟選擇繼續工作 原來與三個關鍵原因有關
【職場熱話】發達後理應不愁生活 大多打工仔竟選擇繼續工作 原來與三個關鍵原因有關
【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬
【帶你睇盤】東九龍人氣上車屋苑　靚裝兩房叫價550萬
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款