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【消費打卡】旺角MOKO大口仔夏日Music Camping　 設6大山系露營打卡裝置 消費賞享高達半價優惠

理財智慧 19:47 2022/07/18

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Sanrio剛於6月中公布《Sanrio Character Ranking 2022》結果，大口仔榮奪大家票選香港區最受歡迎角色第 1 位！為答謝香港一眾粉絲支持，大口仔結伴女朋友nako-chan及弟弟maakun親臨MOKO旺角新世紀廣場與大家見面，以音樂迎接開心盛夏。

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

MOKO夏日推廣以「MOKO．minna no tābō 夏日 Music Camping」主題活動揭開頭炮，於即日至8月20日舉行。活潑又喜愛唱歌的大口仔相約女朋友及弟弟，與粉絲們一齊演奏清新悅耳的樂章，寫意享受悠閒的露營樂趣！ 6大山系露營打卡裝置，讓大家瞬間出走，置身綠油油的景致與心愛角色細味喫茶、燒烤之樂。場內更設有大口仔期間限定店，售賣多款會場限定精品！The Point會員更可以憑積分換領大口仔限定禮品，每款都可愛又實用，令人一見愛上。

大家可以同大口仔於MOKO體驗音樂露營之餘，更可以與摯愛一同歡聚購物兼賺取精彩回贈。商場由即日起至7月31日推出「MOKO 夏日消費賞」及「6PM後加碼賞」，The Point 會員以電子貨幣消費滿指定金額，最高可享高達1,100元回贈，包括餐飲、時裝、美容贈券，讓顧客於MOKO消費享有高達半價優惠。

即睇6大山系露營打卡裝置：

    點擊圖片放大
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MOKO夏日消費賞

換領日期︰即日起至7月31日
換領時間︰上午10時至下午10時
換領地點︰L1樓層顧客服務中心
The Point會員於任何商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即送指定購物贈券兼賺消費積分 

6pm後加碼賞

換領日期︰即日起至7月31日
換領時間︰下午6時至10時
換領地點︰L1樓層顧客服務中心
憑即日6pm後500元或以上之電子消費發票，即可換領50元指定商戶贈券或1小時免費泊車券

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責任編輯：嚴浩文

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