【賢行軼事@iM網欄】今時今日 增值是最好的服務態度

20多年前政府為鼓勵零售業提供優質服務，找來劉德華拍攝了一系列宣傳片，當中一句「今時今日這樣的服務態度不夠的！」成為經典。

早前跟零售業前輩閒談，他再提起這句廣告語，他說從前優質的服務態度，禮貌待客，每一個步驟都有規範。就算現在，筆者旗下店舖的前綫同事對一些細節，例如如何把購物袋交到顧客手上，送別顧客的動作等等，都有相應培訓，這早已是基本要求。前輩說僅僅是這樣講求服務態度在今時今日真的不夠，筆者馬上意會到他的含意，單單服務態度好，甚至對產品擁有足夠的專業認識，在今時今日也不足夠。

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現在的顧客需求更多，良好的服務態度是基本的，熟悉產品並作出介紹是必須的，而隨着資訊傳播的發達，很多時候消費者對產品，甚至各項優惠在進店前都經已清楚，有些有趣的顧客更會刻意考考前綫同事，在店舖跟同事討論起產品來，其實這也是他們愛我們產品的表現。

替顧客設想也是服務

那麼顧客們還需要甚麼呢？簡單來說是一項增值。例如熟練地介紹產品外，希望銷售方能給予建議就是其中之一。以銷售服裝為例，在顧客舉棋不定時，能給予意見去挑選。當看到顧客對鏡子觀看着，感覺顧客心底出現「哪一件衣服穿得比較好看？」便是機會了！初級的店員可能根本不察覺顧客猶豫的心情，就算感覺到也只是站在旁沒有反應，高一等的店員可能會給予意見，認為那一件顧客穿得比較好看，替顧客選擇。更大的增值服務，是詢問顧客穿著的需要，會否去某些場合和地方，給予的意見要說出自己的看法，例如因為顧客的膚色、身形，所以作出這樣的選擇，再進一步的是替顧客配襯，替顧客思考他們未想到的，如果是熟客，還可能記得他們已有甚麼樣的服飾，如果可以配襯，或這次怎樣來次新嘗試，而高手當然在配襯過程中再售出更多的產品。

服務員要懂換位思考

因為這樣的增值，不是行業的前綫員工職稱也有所改變，好像服裝店的是時尚造型師、理髮店的髮型設計師、運動店的來位訓練顧問、跑步顧問，金融業五花八門的顧問更多。但很多行業、很多公司都只是改個職稱，而沒有改變背後的理念，沒有思考過這個職稱背後應有提供的服務，這實在可惜。

很多時同事會依賴培訓，拿着公司甚至一些顧問機構的營運手冊，以為熟讀便可以。日本經營之神松下幸之助先生曾說過「相聲故事聽來有趣，但閱讀劇本就感受不到聽相聲時的趣味了。」這與只依靠經營手冊同理。

能做到讓顧問感受到消費中含有增值，首先你需要懂得「換位思考」，能想顧客所想，而更想顧客之未想，是為專業，顧客所得他預期之外，便會感受到當中的增值。零售只是其中一個例子，任何其他行業，甚至在職場和處事也抱有這種態度，必能讓你的顧客、服務對象感到滿意，讓人滿意便是成功的基礎。

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作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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