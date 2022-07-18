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【內房危機】中國監管機構據報考慮向爛尾樓業主提供還貸緩衝期

股市 17:21 2022/07/18

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中國監管機構據報考慮向爛尾樓購房者提供還貸緩衝期

中國監管部門據悉考慮給予爛尾樓業主還貸緩衝期， 減緩停貸事件風險蔓延。外電引述知情人士指，銀行將暫時擱置針對爛尾樓業主暫停支付房貸的司法追訴，而且，購房者在緩衝期內的信用評分不會受影響。

據指，具體的寬限期則將因地制宜，由地方政府和銀行視項目情況決定。消息指，據計劃為穩定房地產的行動之一，包括銀行及地方政府被要求為發展商補充資金缺口，協助完成保交樓的任務。

消息又指，監管部門已要求全國房地產按揭貸款規模最大的銀行—中國建設銀行為探索試點，與符合條件的地方政府合作設立基金，購買部分在建房地產項目，並將其改建為公租房。

市場預料，計畫將有助安撫業主，及短期修復市場對行業的悲觀情緒。當前全國已至少有80個城市逾200個項目的業主強制停止償還按揭貸款，廣發證券估計銀行受影響的資產約2萬億左右。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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