▲ 【HKTVmall母企】香港科技探索舉辦開放日、提供逾130個職缺 入職AL大假至少16日 + 每周兩日WFH

本港網購平台HKTVMall 母企香港科技探索 （01137） 宣布於下周日（24日）首次舉辦 「HKTV 開放日 2022」，提供超過130個職位空缺及即場面試機會。

繼全面提升人才福利，香港科技探索透露，集團最新推出靈活工作模式，員工可以辦公室彈性上班時間及每星期兩天在家工作（WFH），達致工作與生活平衡。此外，所有員工享有16 至 24 天有薪假期，入職滿1年可享額外1天生日假及2天關懷家庭假；HKTVmall 購物優惠；部份職位更設有新人獎金及勤工獎。

職位空缺涵蓋科技、市場推廣、物流等

香港科技探索表示，今次「HKTV 開放日 2022」的職位空缺涵蓋科技、電子商貿營運、市場推廣及銷售、物流及倉存、O2O 店舖營運及管理、顧客服務、財務會計及人才管理等，各部門主管更會分享集團最新的事業發展機會，歡迎所有有志投身電子商貿及科技業的人才參與。

香港科技探索稱，有興趣參加「HKTV 開放日 2022」的人士，請透過連結（https：//applynow.net.au/jobs/Openday）預先登記，於周六（ 23日）前登記可享禮品一份，同時亦歡迎現場登記到訪。

HKTV 開放日 2022

日期：2022 年 7 月 24 日（星期日） 時間：上午 10 時 30 分至下午 4 時 地點：新界將軍澳工業邨駿昌街 1 號香港電視多媒體及電子商貿中心 活動：超過 130 個職位空缺即場面試、部門分享環節、參觀自動化物流配送中心 及辦公室、攤位遊戲贏取 HKTVmall現金券等

有關其他活動詳情

1. 活動詳情：https：//cloud.marketing.hktvmall.com/HKTVOpenDay2022 2. 職位空缺：https：//www.hktv.com.hk/join-opportunity 3. 活動查詢：請電郵至 career@hktv.com.hk 與人才招聘部聯絡

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