【King談樓市】投資假若有道 獲利不比工作遜色

近日，新冠病毒確診人數破千，疫情似乎有反彈迹象，部分市民包括筆者都擔心，政府可能在不久將來會再次收緊防疫限制。原先相約好一班中學同學在下月底聚舊，但驚隨時「等不到」，最終改為上周五晚膳。晚飯後，大家都各自回家，但因時間尚早，我便和兩位好友去了酒吧飲酒吹水。一坐下來便互吐苦水，談到太座、老闆、下屬，人已到中年，我們亦談及有否為退休作好準備。

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友人A：醉心工作不理投資

好友A是律師，太太是小學教師，育有一女，家庭收入每月近20萬元，擁有一個約1,000平方呎的自住單位。因太太不懂投資，投資決定全由他負責。然而，好友A認為，自己賺錢能力高，一場官司隨時有10萬元、8萬元分成，比投資所賺的更多。他說：「平時已忙到九彩，那有時間去鑽研投資，如有時間不如休息，陪伴家人更好。」

因此，他將每月家庭收入扣除開支後，剩下的幾萬元，只簡單地放在股票、基金及保險上，賺蝕與否沒有多大理會，每年回報也不太清楚。除自住物業外，他估計資產總值有近千萬元，但始終層樓未供完，要做多十年八載等供滿層樓後，60歲退休相信沒有多大問題。

友人B：投資有道買樓致富

另一位好友B，他原本是位銀行經理，月入30,000多元，而他的太太是位高薪厚職的行政人員，當年人工已比他多。今天月薪更高達10萬元，但不幸地10多年前，他兒子確定患有過度活躍症，需多加照顧，因太太收入比他高，為了顧全大局，他放棄工作，擔任全職「主夫」悉心照顧兒子。

但男人做奶爸始終有點不是味兒，為了挽回自尊及為家庭增值，閒時他不斷鑽研各式各樣的投資工具，如股票債券基金REITS，尤其是物業投資。十多年前樓價相對平，三成首期七成按揭，40、50萬元便能買到層百多萬的住宅，他早年就將太太每月餘下來的收入儲起，一有足夠首期就買樓，收來的租金就用來供樓。而他選擇主要投資物業的原因，其實是為了兒子，他希望未來就算自己和太太過身後，還可以留給兒子一些每月能產生穩定收入的資產，令他未來生活有個保障。

直至今天，他不單擁有一層800平方呎的自住單位，還持有6層每層約500萬至600萬元的細單位，部分已供滿，手上還是有股票債券及現金共數百萬元，如今天他選擇退休，相信也沒有多大問題。其實一個人一生的財富，除了靠雙手賺取之外，還可以從投資獲得。就算你今天的收入比朋輩少，但只要你投資有道，你從投資獲得的，大有可能比你工作所賺取的更多，而你未來過的退休生活，絕對不會比他們遜色。

撰文：King Sir 葉景強

香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

＊以上內容輯錄自第766期《King談樓市》

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責任編輯：羅浩濂