【夢想本應翱翔@iM網欄】科學家夥傳統廠家創業 天然環保抗菌抗病毒塗料科技投入市場

筆者早前介紹過一些由科學家及商業人才拍檔組成的初創公司，他們各自發揮所長，通力合作將科研成果轉化為適用於市場的產品。今年獲得阿里巴巴創業者基金主辦的環球創業比賽「JUMPSTARTER 2022」環境保護大獎的佳昇科技（Grand Rise Technology）亦是當中的成功例子。

創辦於2019年的佳昇科技兩位創辦人均來自香港理工大學，一位是應用生物及化學科技學系教授李蓓，一位是繼承了家族化工生意、當時正在理大攻讀工商管理博士的林峯（Tenny）。他們一起參加了理大PolyVentures的師生合作創業比賽，並成立了初創公司。

佳昇科技專注於生物高分子材料研究和應用，致力研發對人體和環境更安全、可持續發展的環保新材料技術。Tenny 表示：「創辦公司時正遇上新冠肺炎疫情，我們留意到，當時的消毒抗菌產品大多採用了有毒性的化學試劑，故希望研發出更安全、更環保及更長效的消毒方法。」

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消毒保鮮 大學科研成果商業化

由李蓓教授主力研發的InnoCoatexTM聚殻芯TM專利技術，突破了傳統「核殼納米球（Core-Shell Nanoparticle）」的技術瓶頸 ，製作出親水親油性的「兩親核殼納米球」。該技術應用廣泛，例如可製成適用於多種材質的噴塗式天然抗菌抗病毒塗層，塗層具備多項優點，例如：不會釋放有毒物質，損害健康；不會將毒素引入生態系統，污染食水和其他珍貴資源，影響自然環境；可發揮180日長效保護作用。團隊最近更開發出創新的可食用塗膜、代替含化學物質的傳統「果蠟」，延長水果保鮮期。

佳昇科技2020年便透過理大PolyVentures的協助獲得香港X科技基金注資，並得到理大科技領航基金計劃的配對資助，及成功加入香港科技園創科培育計劃，隨後更與內地及香港化工及消毒用品龍頭企業合作，並通過他們在内地與香港的銷售和客戶服務網絡，進一步推廣聚殻芯TM技術。目前佳昇科技的天然抗菌抗病毒塗層（CareCoatexTM聚護芯TM）已在香港M+博物館、香港故宮博物館、 香港方艙醫院、香港理工大學學舍、醫院管理局轄下的醫院、內地及香港多間老人公寓等場所應用；並且與内地企業合作生產天然抗病毒FFP2立體防護口罩、從而減少病毒傳播。

兩位創辦人，一位從事科研三十多年，累積豐富的研究成果和多項專利；一位自九十年代起從事資訊科技行業、曾擔任多間跨國科技公司管理層，並接手經營具有三十多年歷史的傳統化工塗料生產和加工企業，故創辦初創公司對他們來說都是新體驗。雙方能夠合作無間，全因有共同目標。Tenny說：「我和教授有共同信念，就是把創新的產品『落地』，將創新科技與應用結合，幫助客戶解決問題，為社會帶來積極影響。」

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科學家企業家思維大不同 磨合有挑戰

他們各自分工，一位專攻技術，一位負責商業運營，兩者保持開放心態尋找共識，惟磨合過程並非沒有挑戰。Tenny指，大學教授都希望研發出具前端性、先進的科技，惟最高階的科技未必即時能廣泛應用於市場，這就需要在市場化的過程中取得平衡，經過大量的討論、驗證和試錯，找出目標市場和客戶類型。

李教授說，科學家追求的是一個完全不出錯且嚴謹的思維，面對問題時傾向嚴謹思考和規劃。但對企業家來說，及時把握市場機會則很關鍵，解決問題必須要快。她坦言，這種思維模式的差異一度為其帶來壓力，曾因焦急和緊張而病倒，「但當我看到（一起參與研發的）學生們逐漸成長、開始獨當一面，就覺得這是值得我繼續做下去的事情。」

Tenny的家族化工生產企業亦幫助佳昇科技研發的技術量產，李教授樂見工廠成為科研成果轉化和孵化之地，令科技走出小型實驗室，應用於大型生產。同時，這樣的合作亦為修讀化工的學生創造更多就業機會。

傳統企業謀創新 借鑒初創文化求協同

近年不少傳統企業都尋求轉型或加入創新元素，Tenny就深有體會。過去幾年其家族企業不斷優化流程，利用自動化、數字化轉型改進生產。他提醒，執行「創新」需要先考慮數個因素：首先，公司文化是否準備好進行顛覆性創新？「許多生產型企業的文化是以儘量減少出錯為先，對品質監控要求嚴格，追求生產流程統一，在這情況下要注入創新思維或會很困難。」第二，公司的架構是否能適應創新，是否有足夠資源執行？第三，如何定義成功的創新？「不少公司會於推行創新的首1至2年後停止步伐，因短期內所得的只是知識產權或產品雛形，未必有可觀的市場回報。」

他又認為，「創新」可由兩個角度推行：一是優化現有業務，例如如何降低成本或令產品具備更高價值、市場定位更聚焦等；二是從業務模式上作顛覆性創新，例如可另設公司或團隊獨立運作，同時令其與傳統業務產生協同作用，「以初創的創新思維及文化，來影響傳統公司的營運模式、文化和管理；反之，初創可透過傳統企業了解市場需求、產品推廣和質量管理體系。」

李教授就鼓勵其他學者將科研成果商業化，尋求更廣泛應用，建議可向大學有關部門如知識轉移及創業處了解步驟，協助物色合適投資者。另外，應了解市場需求，抱持開放心態了解企業家思路及需求，調整營運模式或產品，勇於踏出第一步，不要怕失敗，在過程中汲取經驗。

佳昇科技現有12位員工，香港團隊負責研發應用，支持本地及海外市場開發；內地團隊則管理生產流程及物流，未來亦會設立研發部門並加快內地市場，特別是大灣區發展。本地不少大學教授都擁有對人類影響深遠的科研成果及專利，對於推動這些科研成果商業化，除了大學本身外，也需要各界人士的支持。筆者期望見到更多科學家與商業人才的組合，為社會帶來更多實用的科技應用。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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