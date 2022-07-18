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阿富汗財政部女官員被炒 塔利班要求推薦男親屬接替

環球社會熱點 17:03 2022/07/18

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塔利班政府早前下令禁止女性從事政府公職，並要求她們留在家中一年。而塔利班政府更要求財政部女官員，推薦男性親屬來取替她們的職位。

瑞士報章貼普京變小丑Meme圖 俄：澤連斯基更貼切 【下一頁】

英國《衛報》報道，塔利班政府去年8月掌權後不久，就已遣返女性公務員回家，她們的收入大幅減少也難以外出工作。

《衛報》引述其中幾名女性官員指，她們都收到塔利班官員的電話，要求她們推薦男性親屬接替工作。據悉，雖然辦公室工作量增加，但塔利班需要聘用男性而非女性。

37歲的Maryam擁有商業管理碩士學位，在阿富汗財政部工作超過15年。她透露曾接到人力資源部來電要求她介紹一位男性家屬接替其工作，而財政部就可以解僱她。

Maryam質疑根本無合適親屬勝任其工作，對方的工作能力和效率也難以追上她。她更透露塔利班將她降職後，她的薪金由6萬阿富汗尼（約5,370港元）大減至1.2萬阿富汗尼（約1,074港元），導致她連兒子學費也負擔不起。

烏解僱國安局長及總檢察長 機構涉通敵 【下一頁】

但當她提出異議時，官員卻表明不會改變降職的決定。塔利班並無作出回應，但Maryam透露據她所知，財政部最少有60名女官員收到電話。

聯合國婦女署（UN Women）執行主任巴胡斯（Sima Bahous）今年5月表示，塔利班限制女性就業料導致高達10億美元（約78億港元）的直接經濟損失，或相等於阿富汗國内生産總值（GDP）約5%。

巴胡斯稱阿富汗國内人口幾乎廣泛貧窮，整代人都遭受糧食不安全和營養不良的威脅。

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責任編輯：鄭錦玲

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