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【小米 1810】被指保養期內拒絕維修 遭意大利罰320萬歐元 小米﹕正評估背後原因

股樓投資 16:59 2022/07/18

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繼早前被印度指控涉嫌逃稅後，小米集團（01810）再遭意大利監管機構罰款。市傳因小米拒絕維修保修範圍內的手機，於日前被意大利機構罰款320萬歐元（約2,176萬元人民幣）。小米表示，已經注意到意大利競爭管理局（AGCM）的決定，並正在評估其背後的原因。小米股價未見受消息影響，更愈升愈有，高見13.18元，最多升5.8%，收報13.16元，仍升5.6%，成交額11.3億元。

【大行報告】 瑞銀維持燃氣股「中性」看法 惟看好呢隻首選股【見下頁

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據外媒報道，意大利競爭管理局指，小米產品在保固範圍內出現劃痕或其他輕微缺陷，小米科技意大利有限公司卻拒絕進行維修，違反電子設備的保固維修規則，損害了消費者的權利，需要罰款並積極整改。小米強調，一直堅持合法合規經營，並遵守經營地點相關法律法規，並致力於提供消費者最高滿意度的售後服務。

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記者：郭秀慧

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小米集團－W（01810） 港股 意大利 小米

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