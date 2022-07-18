加無視烏克蘭反對 北溪1號渦輪機正運往俄

烏克蘭總統澤連斯基發表電視講話，公開指出已向加拿大總理杜魯多要求不要交還北溪一號渦輪機，強調違反制裁，惟加方未有理會，俄媒確認，渦輪機修理好並運抵德國，在一周內送到俄羅斯。

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俄羅斯媒體《生意人報》（Kommersant）周一（18日）引述消息人士報道，加拿大已於周日（17日）將渦輪機用飛機運抵德國。若物流和海關方面一切順利，渦輪機將於5至7日內抵達俄羅斯。

報道亦指，德國將利用渡輪將渦輪機運至芬蘭赫爾辛基（Helsinki），然後再改為陸路運送。預料設備將於本月24日抵達俄羅斯。北溪一號（Nord Stream 1）目前正進行年度維護，預料將於周四（21日）完成。北溪管道營運商Nord Stream AG、俄羅斯國營天然氣出口商Gazprom及俄羅斯能源部門皆未有回應。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周日發表電視講話，指已和杜魯多（Justin Trudeau）通話，表明烏克蘭永遠不會接受對方在渦輪機一事上的決定，並指將渦輪機交給德國屬違反制裁的行為。

澤連斯基強調，是次並非單是渦輪機的問題，還涉及遵守制裁措施。他憂慮若有國家違規先例，其他國家跟隨只會是時間問題。澤連斯基同時指摘俄羅斯，以勒索迫使他人違反制裁。

加拿大政府早前決定歸還德國西門子公司的渦輪機時指，德國正面臨冬季無足夠供暖風險。杜魯多上周三（13日）形容，相關決定非常困難。

責任編輯：李俊儀