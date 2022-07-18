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【恒生11】李麗珊16年前稱「養1個仔女要400萬」　恒生最新調查：開支增至逾600萬

Hot Talk 17:04 2022/07/18

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【恒生11】李麗珊16年前稱「養1個仔女要400萬」　恒生最新調查：開支增至逾600萬

香港首位奧運金牌得主李麗珊2006年於恒生銀行 （00011） 廣告中表示「養大一個孩子需要400萬」，當時曾引起香港社會熱議。事隔16年，恒生銀行最新調查指，現時中產在香港養育一個小朋友要600多萬港元，比以往多約56%。

恒生銀行於今年6月進行「優越理財育兒及退休規劃調查」，訪問630多名持有100萬港元以上流動資產的優越人士。調查結果指出，家長表示養育一個孩子平均每年需花28.4萬元，按此計算 ，現時香港父母需要準備約600多萬元以支持子女成長至22歲經濟獨立。

此外，調查結果顯示，現今家長在培育孩子時，有82%受訪父母表示最著重為子女的身心健康和價值觀，其次為學業成績（43%）及財務安排（42%），反映家長比昔日更注重子女的多元發展，而不只是著重其學業成績。

此外，調查綜合受訪者的意見後，預計他們退休後的年度開支要達27.6萬元才能維持目前的生活水平。廣告主演的李麗珊認為，育兒或退休所需的數目只是一個參考數字，實際會因應個別家庭、個人需要而有所不同，不過最重要的是希望為市民帶出要為未來及早準備的訊息。

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