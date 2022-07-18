▲ 【太古19】太古收購越南和柬埔寨可口可樂裝瓶業務 涉資近80億元

太古 （00019） 擴大可口可樂飲料部門業務版圖至東南亞地區，太古最新公布，擬從可口可樂（美：KO）收購越南和柬埔寨可口可樂裝瓶業務全數股權，總代價10.15億美元（折合約79.17億元），擬以現金支付。太古預期可在6個月完成協議。

據太古公布資料，可口可樂越南業務至去年底資產淨值3.815億美元，稅後盈利按年少12%至3200萬美元；可口可樂柬埔寨業務至去年底資產淨值6440萬美元，稅後盈利按年少65%至380萬美元。

太古可口可樂去年盈利新高

以交易代價計，太古收購成本相當較去年底資產淨值溢價近1.3倍，或相當於歷史市盈率28.35倍。

太古表示，交易事項標誌着集團首次投資東南亞飲料市場，藉此將集團的飲料業務拓展至飲 料市場增長速度最快的地區之一。

太古可口可樂近年業務表現良好，去年錄得破紀錄溢利，按年多賺23%至25.49億元，經常性溢利僅次於地產部門的58.24億元。

太古可口可樂目前在中國內地11個省份及上海市、香港、台灣及美國西部廣泛地區擁有生產、推廣 及經銷可口可樂公司產品的專營權，涵蓋約7.62億人口的市場。

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